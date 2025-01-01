Hasta 77% DTO
en el Creador web para fotógrafos
Impresionantes sitios web de fotografía simplificados
Creador de sitio web de fotografía con IA Plantillas y editor fáciles de usar Soporte experto 24/7
Garantía de reembolso de 30 días
Elige un plan y muéstrale tu trabajo al mundo
Empieza sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días.
-77%
Premium
Obtén las herramientas esenciales para crear un sitio web
MX$ 36.99 /mes
Obtén 48 meses por MX$ 1,775.52 (precio normal: MX$ 7,679.52). Se renueva por MX$ 139.99/mes.
25 sitios web
2 buzones por sitio web - gratis durante 1 año
Beneficios Premium:
Dominio gratis durante 1 año
Creador de sitios web con IA
170 plantillas
Email marketingNUEVO
Integraciones de marketing
Estadísticas integradas
Edición móvil
Más vendido
-73%
Business
Avanza más rápido con herramientas con IA y funciones ecommerce
MX$ 58.99 /mes
Obtén 48 meses por MX$ 2,831.52 (precio normal: MX$ 10,559.52). Se renueva por MX$ 219.99/mes.
50 sitios web
5 buzones por sitio web - gratis durante 1 año
Todo lo del plan Premium, y además:
Vende productos y servicios
Comisiones de transacción del 0%
+100 métodos de pago
Impresión bajo demanda
Editor de texto con IA
Generador de imágenes con IA
Generador de blogs con IA
Generador de productos con IA
Creador de logos con IA
Asistente de SEO con IA
Plantillas de "enlace en la bio"
El pago se puede realizar hasta en 12 cuotas
Crear una web de fotografía solo requiere de 3 sencillos pasos
1. Elige cómo quieres crear
Describe el sitio web de fotografía de tus sueños y deja que la IA le dé vida o elige entre 150 plantillas.
2. Personaliza tu sitio web
Conserva lo que te gusta. Deshazte de lo que no. Ajusta fácilmente el diseño y juega con diferentes combinaciones de colores y fuentes.
3. Publica tu sitio web
Una vez que todo se vea perfecto para ti, publica tu nueva web para fotógrafos para que todo el mundo la vea.
Crea tu sitio web más rápido con la IA
Responde tres preguntas sencillas y ten tu sitio web listo en minutos. Usa nuestro conjunto de herramientas con IA para crear un logo exclusivo, escribir descripciones de fotografías, optimizar tu sitio web para los motores de búsqueda y mucho más. Mantén un control creativo absoluto con el intuitivo editor de arrastrar y soltar.
Tus increíbles Snapshots merecen diseños impresionantes
Elige entre 150 diseños adaptables a dispositivos móviles adecuados para cualquier nicho, incluidos bodas, viajes, comida y retratos.
Muéstrale a todos tu portafolio
Sube fotografías de alta resolución en cualquier formato y posiciona galerías en el lugar que quieras, mientras mantienes todo alineado con Smart Grid. Ajusta el diseño del portafolio y elige un efecto de animación para una presentación visualmente atractiva.
Convertir mi idea en un sitio web usando el Creador de páginas web de Hostinger fue muy sencillo, todo gracias a su simplicidad y velocidad.
Hazte notar con marketing y SEO integrados
Crea, envía y haz seguimiento de campañas de email con Hostinger Reach
Describe tu idea y deja que la IA prepare emails listos para enviar.
Integraciones de marketing simplificadas
Prepara estrategias de marketing de primer nivel gracias a las integraciones de Google Ads*, Meta Pixel, Google Analytics y más.
Herramientas de SEO integradas
Optimiza tu sitio web para buscadores con herramientas de SEO integradas y el Asistente de SEO con IA de Hostinger.
Mejora la experiencia de tus clientes activando el contacto mediante WhatsApp.
Obtén créditos de Google Ads al hacer una inversión que cumpla los requisitos en los primeros 60 días. Se aplican términos y condiciones.
Empieza a generar ingresos con las funciones de ecommerce
Vende hasta 500 imágenes de archivo o impresiones fotográficas.
Cero tarifas de transacción. Tus ganancias son todas tuyas.
Activa citas para tus sesiones de fotos.
FAQs: sitios web de fotografía
Respuestas a las preguntas frecuentes sobre un sitio web de fotografía