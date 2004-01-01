Enintään 69% off

Deepseek Harness

Käynnistä Deepseek Harness yhdellä napsautuksella

Ilmaiset automaattiset varmuuskopiot
Haittaohjelmaskanneri
Hostinger Agent AI assistentti
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
DeepSeek Harness -näyttely

Valitse täydellinen Deepseek Harness -ohjelma

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmaiset viikoittaiset varmuuskopiot
Palomuurin hallinta
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
AI-verkkopääte
Ilmainen domain vuodeksi
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmaiset viikoittaiset varmuuskopiot
Palomuurin hallinta
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
AI-verkkopääte
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Älykkäämpiä työnkulkuja syvempään analyysiin

Deepseek Harness on avoimen lähdekoodin kehys, jossa jokainen ominaisuus on lisäosa. Mallit, työkalut, taidot ja jopa muut koodausagentit voidaan vaihtaa ja yhdistää uudelleen, jolloin voit hallita täysin, miten AI-agentit rakennetaan ja käytetään koskematta ytimeen.

Käyttämällä Deepseek Harnessia VPS:llä voit säilyttää täyden hallinnan resursseista ja mukauttaa kapasiteettia projektin tarpeisiin. Tämä asetus tukee johdonmukaista suorituskykyä useille analyyseille ja helpottaa työkuormien hallintaa turvallisesti ajan mittaan.
Aloita tästä
Deepseek Harness

Kaikki mitä tarvitset Deepseek Harness

Anna Deepseek Harness -agentillesi omia resursseja, joilla voit suorittaa raskaampia työmäärejä tarvitsemallasi suorituskyvyllä ja hallinnalla.

Edistyksellinen turvallisuus

Nappaa kaikki haitalliset tiedostot haittaohjelmaskannerilla. Suojaa palvelimesi DDoS-suojauksella ja sisäänrakennetulla palomuurilla. Hallitse verkkosivustosi saavutettavuutta erillisellä IP-osoitteella.

Deepseek Harness

Huippuluokan suorituskyky

Palvelimesi toimii AMD EPYC -prosessoreilla ja NVMe SSD -tallennustilalla, ja saat tarpeisiisi sopivan 300 Mb/s infrastruktuurin. Jos tarvitset lisää VPS-resursseja, voit päivittää milloin tahansa muutamalla napsautuksella.

Deepseek Harness

Täysi hallinta ja ulospääsy

Konfiguroi Deepseek Harness täyden root-käyttöoikeuden kanssa haluamallasi tavalla. Ennen merkittävien muutosten tekemistä ota ilmainen manuaalinen pikakuvake. Jos jotain, palauta tietosi käyttämällä uusinta ilmaista automaattista varmuuskopiota.

Deepseek Harness

Edistyksellinen turvallisuus

Nappaa kaikki haitalliset tiedostot haittaohjelmaskannerilla. Suojaa palvelimesi DDoS-suojauksella ja sisäänrakennetulla palomuurilla. Hallitse verkkosivustosi saavutettavuutta erillisellä IP-osoitteella.

Deepseek Harness

Huippuluokan suorituskyky

Palvelimesi toimii AMD EPYC -prosessoreilla ja NVMe SSD -tallennustilalla, ja saat tarpeisiisi sopivan 300 Mb/s infrastruktuurin. Jos tarvitset lisää VPS-resursseja, voit päivittää milloin tahansa muutamalla napsautuksella.

Deepseek Harness

Täysi hallinta ja ulospääsy

Konfiguroi Deepseek Harness täyden root-käyttöoikeuden kanssa haluamallasi tavalla. Ennen merkittävien muutosten tekemistä ota ilmainen manuaalinen pikakuvake. Jos jotain, palauta tietosi käyttämällä uusinta ilmaista automaattista varmuuskopiota.

Deepseek Harness

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Paikallinen käyttöönotto. Globaali kattavuus

Tehosta latausnopeutta valitsemalla palvelimelle sijainti, joka on mahdollisimman lähellä yleisöäsi. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Aloita tästä
Image

Deepseek Harness, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen todella tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Heidän käyttöaikansa on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni toiminnassa sujuvasti. Aina kun olen tarvinnut apua, heidän tekninen tukitiiminsä on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki sujuu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin sekä ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, mikäli AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avustasi N8N-päivityksessä Hostinger VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa. Kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen heidän kauttaan käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja heillä on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

Työskentele fiksummin Kodeen avulla

Kodee – ystävällinen tekoälyavustajasi – on täällä auttaakseen sinua kaikissa VPS:ään liittyvissä kysymyksissä.

Tekoälyagentti on aina käytettävissä ilman lisäkustannuksia ja auttaa kaikissa VPS:n hallintatehtävissä. Olitpa sitten korjaamassa virhettä, päivittämässä palomuuriasi tai hallitsemassa tietoja, tekoälyagentti yksinkertaistaa prosessia ja säästää aikaasi muuttamalla yksinkertaiset kehotteet luotettaviksi palvelintoiminnoiksi.
Aloita tästä
Deepseek Harness

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile riskittä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso yksityiskohdat hyvityskäytännöstämme.

Aloita tänään
Google
Arvosana:
4.8/5
1,237
arvostelua
HostAdvice
Arvosana:
4.6/5
2,432
arvostelua
WpBeginner
Arvosana:
4.7
874
arvostelua

Deepseek Harness VPS kyselyt

Saat vastauksia Deepseek Harness -palveluja koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
DeepSeek Harness on avoimen lähdekoodin agenttikehys, joka tarjoaa plug-in-pohjaisen toiminnan AI-agenteille, erityisesti koodausta ja automaatiota varten. VPS:llä voit käyttää sen web- tai terminaali-käyttöliittymää, yhdistää LLM-tarjoajia, kuten DeepSeek, ja orkestroida lisäosia koodinmuokkausta, projektin uudelleenmuokkausta, tietojenkäsittelyä ja muita agenttipohjaisia työnkulkuja varten.
DeepSeek Harnessin käyttäminen VPS:llä pitää agenttiympäristön aina päällä, joten pitkän aikavälin tehtävät ja taustatyöt voivat jatkua myös kannettavan tietokoneen offline-tilassa. VPS keskittää myös kokoonpanosi, lisäosat ja työtilat yhteen saavutettavissa olevaan paikkaan, mikä on hyödyllistä, jos haluat käyttää harnessia useista laitteista tai tehdä yhteistyötä tiimin jäsenten kanssa turvallisten yhteyksien kautta.
VPS:llä sinulla on tyypillisesti root- tai sudo-käyttöoikeus, joten voit hallita koko DeepSeek Harness -pinoa: Node.js-versioita, ympäristömuuttujia, palomuurin sääntöjä, prosessinhallintatoimintoja ja tallennustilaa. Voit hallita Git-lähteistä saatuja lisäosia, yhdistää mukautettuja työkaluja ja mallin päätepisteitä ja ohjata järjestelmän tason automaatiota harnessin ympäri, käyttämällä shell-, cron-, Docker- tai muita työnkulun mukaisia orkestrointityökaluja.
VPS sopii hyvin DeepSeek Harnessin käyttöön, koska voit valita agenttityökuormituksesi mukaiset CPU-, muisti- ja levyprofiilit ja laajentaa niitä käytön kasvaessa. Voit valvoa harness-prosessia työkaluilla, kuten systemd tai Docker, käyttää pikaviestejä ja varmuuskopioita palautukseen ja sijoittaa palvelimen lähelle mallin päätepisteitä minimoidaksesi API-pyyntöjen viiveen.
Tämä asetus on ihanteellinen kehittäjille, datapraktikkoille ja pienille tiimille, jotka haluavat pysyvän ja jaetun AI-välineen koodaus- ja automaatioprojekteihin. Se sopii myös tehokkaille käyttäjille, jotka työskentelevät usein useista koneista, tarvitsevat toistettavissa olevia ympäristöjä kokeisiin tai haluavat isännöidä mukautettavissa olevaa agenttityöaluetta, joka voi kehittyä pluginoilla ja uusilla työnkulmilla ajan myötä.

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.