Kasvata oma agentuuri tulusid ja mainet
Partneri eelised, mis aitavad teie agentuuril kasvada
Teeni korduvaid komisjonitasusid
Muutke iga soovitus jätkuvaks tuluks. Teenige 20% uute soovituste pealt ja 10% klientide lepingute pikendamise, ristmüügi ja täienduste pealt.
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Esitle oma agentuuri Hostingeri agentuuride kataloogis ja aita potentsiaalsetel klientidel sinu teenuseid avastada.
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20% allahindlust agentuuride majutusele
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Ära usu ainult meie sõnu
„Meie inseneride tugiteenuste pakkumisel on Hostinger ausalt öeldes eeskujuks.“
„Sain hallata majutust, domeeninime ja SSL-sertifikaati ühes kohas, mis oli tõeliselt värskendav.“
„Hostinger on parim majutusteenuse pakkuja, keda ma kunagi kasutanud olen. Tugi on suurepärane ja hinnad on võrratud.“
„Olen oma klientidel soovitanud Hostingerile üle minna. Kõik on lihtne ja pidevalt tuleb uusi funktsioone.“
„Tänu Hostingeri lihtsale juhtpaneelile saame oma WordPressi veebisaiti ise hallata.“
„Meie inseneride tugiteenuste pakkumisel on Hostinger ausalt öeldes eeskujuks.“
„Sain hallata majutust, domeeninime ja SSL-sertifikaati ühes kohas, mis oli tõeliselt värskendav.“
„Hostinger on parim majutusteenuse pakkuja, keda ma kunagi kasutanud olen. Tugi on suurepärane ja hinnad on võrratud.“
„Olen oma klientidel soovitanud Hostingerile üle minna. Kõik on lihtne ja pidevalt tuleb uusi funktsioone.“
„Tänu Hostingeri lihtsale juhtpaneelile saame oma WordPressi veebisaiti ise hallata.“
Partnerprogrammi KKK
Kes saavad kandideerida?
Programm on avatud veebispetsialistidele, kes pakuvad teenuseid teistele – vabakutselised, veebiagentuurid ja turundusagentuurid on kõik teretulnud. Olete varajase juurdepääsu faasis ja kinnituse saamiseks peate vastama kõigile järgmistele tingimustele:
- Majutage Hostingeris vähemalt 10 veebisaiti
- Omage professionaalset ja olemasolevat veebisaiti, kus on selge teave teie teenuste kohta
- Kasutage töömeili, mis vastab teie ettevõtte domeenile (Gmail, Yahoo ja muud üldised pakkujad ei ole aktsepteeritud)
- Omage ettevõtte nime, mida saab veebis nähtavuse kaudu kontrollida
- Esitage autentne ettevõtte kirjeldus, mis ei ole mujalt kopeeritud
- Teil ei tohi olla Hostingeris kuritarvitamise tõttu peatamise ajalugu
- Tegutsege turul, mida Hostinger ei ole selgesõnaliselt välistanud
Kuidas liituda?
Kandideerimiseks peate minema hPanel → Agentuurikeskus → Partnerprogramm. Avaldusi vaadatakse enne kinnitamist üle.
Mille poolest see soovitusprogrammist erineb?
Partnerprogramm on sügavam ja pikaajalisem suhe. Saate avaliku profiili, sissetulevad müügivihjed ja eelised, mis kasvavad koos Hostingerile rohkem kliente toomisega.
Milliseid eeliseid partnerid saavad?
- Võimalus olla kantud agentuuride kataloogi
- Korduvad komisjonitasud ristmüügi ja lepingute pikendamise eest, mitte ainult esimese ostu eest
- Sissetulevad müügivihjed edastatakse teie agentuurikeskuse armatuurlauale
- Ühisbränditud suunamisleht ja suunamiskupongid
- Eksklusiivsed suunamispakkumised teie kaasatud klientidele
- 20% allahindlust agentuuri majutuselt uute ostude puhul
- Partneri märk teie enda veebisaidile
- Prioriteetne tehniline tugi
Kas Hostinger on seotud tööga, mida ma kliendi heaks teen?
Ei. Hinnakujundus, ulatus ja tarnimine on teie ja kliendi vaheline asi.
Kuidas jälgida suunatud kliente ja komisjonitasusid?
Kinnitatud partneritele avaneb hPanelis spetsiaalne suunamispaneel (Agentuurikeskus → Suunamised → Minu tulud → Kliendid). See kuvab kõik suunatud kliendid koos komisjonitasude üksikasjadega – kvalifitseeritud, kinnitatud, suunatud tooted ja täielik sündmuste ajalugu –, mis on saadaval iga kliendi lingile klõpsates.
Kas partneriks jäämiseks on minimaalne aktiivsuse nõue?
Jah. Partneri staatuse säilitamiseks peate Hostingerile suunama vähemalt 100 dollarit tulu läbi suunamisprogrammi. Selle lävendi alla jäämine seab teie konto programmist eemaldamise ohtu.
Kas ma võin programmist lahkuda?
Jah, igal ajal, hPaneli Agency Hubi kaudu. Teie kataloogiprofiil eemaldatakse ja sissetulevad müügivihjed peatatakse.