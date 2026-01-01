Hostingeri partnerprogramm

Kasvata oma agentuuri tulusid ja mainet

Teki Hostingeri agentuuride kataloogis nähtavaks
Teenige oma klientide lepingute pikendamise pealt korduvaid komisjonitasusid
Loo usaldus Hostingeri partneri märgiga
Kandideeri kohe
Kasvata oma agentuuri tulusid ja mainet

Partneri eelised, mis aitavad teie agentuuril kasvada

Teeni rohkem

Teeni korduvaid komisjonitasusid

Muutke iga soovitus jätkuvaks tuluks. Teenige 20% uute soovituste pealt ja 10% klientide lepingute pikendamise, ristmüügi ja täienduste pealt.

Teeni korduvaid komisjonitasusid
Suurenda klientide arvu

Leia end agentuuride kataloogist

Esitle oma agentuuri Hostingeri agentuuride kataloogis ja aita potentsiaalsetel klientidel sinu teenuseid avastada.

Leia end agentuuride kataloogist

Eksklusiivsed soovituspakkumised

Hankige eksklusiivseid soovituskuponge, mida jagada klientidega, kelle Hostingerisse toote.

Turunda koos Hostingeriga

Hankige potentsiaalsete klientidega jagamiseks ja konversioonide suurendamiseks ühisbrändinguga suunamisleht.

20% allahindlust agentuuride majutusele

Maksa agentuurimajutuse eest vähem ja saa eksklusiivne 20% partnerisoodustus.
Kuidas see toimib

Alusta kolmes etapis

01

Kandideeri minuti pärast

Logi sisse oma Hostingeri kontole, mine Agency Hubi ja täida partnerprogrammi registreerimise etapid.
02

Hankige kinnitus

Meie partnermeeskond vaatab teie avalduse läbi ja aitab teil kiiresti tööle asuda, tavaliselt kahe tööpäeva jooksul.
03

Kasva ja teeni

Hakka teenima regulaarseid komisjonitasusid, saa endale Hostingeri partneri märk ja kandideeri agentuuride kataloogi lisamiseks.
Loo usaldus

Näita klientidele, et oled usaldusväärne Hostingeri partner

Hankige ametlik Hostingeri kinnitus
Kuva märki oma veebisaidil
Andke potentsiaalsetele klientidele rohkem usaldust oma agentuuri vastu
Kandideeri kohe
Näita klientidele, et oled usaldusväärne Hostingeri partner

Ära usu ainult meie sõnu

Vaata, mida kliendid üle maailma Hostingeriga kogemuste kohta ütlevad.

„Meie inseneride tugiteenuste pakkumisel on Hostinger ausalt öeldes eeskujuks.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohma kaasasutajad

„Sain hallata majutust, domeeninime ja SSL-sertifikaati ühes kohas, mis oli tõeliselt värskendav.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Sepp

„Hostinger on parim majutusteenuse pakkuja, keda ma kunagi kasutanud olen. Tugi on suurepärane ja hinnad on võrratud.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Turundusekspert

„Olen oma klientidel soovitanud Hostingerile üle minna. Kõik on lihtne ja pidevalt tuleb uusi funktsioone.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitaalne disainer ja arendaja

„Tänu Hostingeri lihtsale juhtpaneelile saame oma WordPressi veebisaiti ise hallata.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Ettevõtte omanik

„Meie inseneride tugiteenuste pakkumisel on Hostinger ausalt öeldes eeskujuks.“

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Nohma kaasasutajad

„Sain hallata majutust, domeeninime ja SSL-sertifikaati ühes kohas, mis oli tõeliselt värskendav.“

Owen Phillips

Owen Phillips

Sepp

„Hostinger on parim majutusteenuse pakkuja, keda ma kunagi kasutanud olen. Tugi on suurepärane ja hinnad on võrratud.“

Jordi Robert

Jordi Robert

Turundusekspert

„Olen oma klientidel soovitanud Hostingerile üle minna. Kõik on lihtne ja pidevalt tuleb uusi funktsioone.“

Anna Franques

Anna Franques

Digitaalne disainer ja arendaja

„Tänu Hostingeri lihtsale juhtpaneelile saame oma WordPressi veebisaiti ise hallata.“

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Ettevõtte omanik

Partnerprogrammi KKK

Leia vastused Hostingeri partnerprogrammi kohta kõige sagedamini esitatavatele küsimustele.

Programm on avatud veebispetsialistidele, kes pakuvad teenuseid teistele – vabakutselised, veebiagentuurid ja turundusagentuurid on kõik teretulnud. Olete varajase juurdepääsu faasis ja kinnituse saamiseks peate vastama kõigile järgmistele tingimustele:

  • Majutage Hostingeris vähemalt 10 veebisaiti
  • Omage professionaalset ja olemasolevat veebisaiti, kus on selge teave teie teenuste kohta
  • Kasutage töömeili, mis vastab teie ettevõtte domeenile (Gmail, Yahoo ja muud üldised pakkujad ei ole aktsepteeritud)
  • Omage ettevõtte nime, mida saab veebis nähtavuse kaudu kontrollida
  • Esitage autentne ettevõtte kirjeldus, mis ei ole mujalt kopeeritud
  • Teil ei tohi olla Hostingeris kuritarvitamise tõttu peatamise ajalugu
  • Tegutsege turul, mida Hostinger ei ole selgesõnaliselt välistanud

Kandideerimiseks peate minema hPanel → Agentuurikeskus → Partnerprogramm. Avaldusi vaadatakse enne kinnitamist üle.

Partnerprogramm on sügavam ja pikaajalisem suhe. Saate avaliku profiili, sissetulevad müügivihjed ja eelised, mis kasvavad koos Hostingerile rohkem kliente toomisega.

  • Võimalus olla kantud agentuuride kataloogi
  • Korduvad komisjonitasud ristmüügi ja lepingute pikendamise eest, mitte ainult esimese ostu eest
  • Sissetulevad müügivihjed edastatakse teie agentuurikeskuse armatuurlauale
  • Ühisbränditud suunamisleht ja suunamiskupongid
  • Eksklusiivsed suunamispakkumised teie kaasatud klientidele
  • 20% allahindlust agentuuri majutuselt uute ostude puhul
  • Partneri märk teie enda veebisaidile
  • Prioriteetne tehniline tugi

Ei. Hinnakujundus, ulatus ja tarnimine on teie ja kliendi vaheline asi.

Kinnitatud partneritele avaneb hPanelis spetsiaalne suunamispaneel (Agentuurikeskus → Suunamised → Minu tulud → Kliendid). See kuvab kõik suunatud kliendid koos komisjonitasude üksikasjadega – kvalifitseeritud, kinnitatud, suunatud tooted ja täielik sündmuste ajalugu –, mis on saadaval iga kliendi lingile klõpsates.

Jah. Partneri staatuse säilitamiseks peate Hostingerile suunama vähemalt 100 dollarit tulu läbi suunamisprogrammi. Selle lävendi alla jäämine seab teie konto programmist eemaldamise ohtu.

Jah, igal ajal, hPaneli Agency Hubi kaudu. Teie kataloogiprofiil eemaldatakse ja sissetulevad müügivihjed peatatakse.

Saage usaldusväärseks partneriks

Kandideeri Hostingeri partnerprogrammi ja avasta uusi viise klientide ligimeelitamiseks, korduvate komisjonitasude teenimiseks ja usaldusväärsuse suurendamiseks.

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