Hostinger partnerprogram

Øg dit bureaus omsætning og omdømme

Bliv opdaget i Hostinger-bureaukataloget
Optjen tilbagevendende provisioner på dine klientfornyelser
Opbyg tillid med et Hostinger Partner-mærke
Ansøg nu
Øg dit bureaus omsætning og omdømme

Partnerfordele, der hjælper dit bureau med at vokse

Tjen mere

Optjen tilbagevendende provisioner

Gør hver henvisning til løbende indtægter. Tjen 20% på nye henvisninger og 10% på kundefornyelser, krydssalg og opgraderinger.

Optjen tilbagevendende provisioner
Øg antallet af kunder

Bliv fundet i agenturregisteret

Fremhæv dit bureau i Hostinger Agency Directory og hjælp potentielle kunder med at finde dine tjenester.

Bliv fundet i agenturregisteret

Eksklusive henvisningstilbud

Få eksklusive henvisningskuponer, som du kan dele med de kunder, du bringer til Hostinger.

Fællesmarkedsføring med Hostinger

Få en co-branded henvisningslandingsside, som du kan dele med potentielle kunder og hjælpe med at generere konverteringer.

20% rabat på bureauhosting

Betal mindre for bureauhosting med en eksklusiv partnerrabat på 20%.
Sådan fungerer det

Start i tre trin

01

Ansøg om et minut

Log ind på din Hostinger-konto, gå til Agency Hub, og fuldfør registreringstrinnene for partnerprogrammet.
02

Få godkendt

Vores partnerteam gennemgår din ansøgning og hjælper dig hurtigt med at komme i gang, normalt inden for to hverdage.
03

Voks og tjen

Begynd at tjene tilbagevendende provisioner, få dit Hostinger Partner-badge, og ansøg om at blive opført i bureauregisteret.
Opbyg tillid

Vis kunder, at du er en betroet Hostinger-partner

Bliv officielt verificeret af Hostinger
Vis badget på din hjemmeside
Giv potentielle kunder mere tillid til dit bureau
Ansøg nu
Vis kunder, at du er en betroet Hostinger-partner

Tag ikke bare vores ord for det

Se hvad kunder over hele verden siger om deres oplevelse med Hostinger.

"Vi bruger Hostinger ærligt som benchmark for vores ingeniører, når vi yder support."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Medstiftere af Nohma

"Jeg kunne administrere hosting, domænenavn og SSL-certifikat ét sted, hvilket var virkelig forfriskende."

Owen Phillips

Owen Phillips

Grovsmed

"Hostinger er den bedste hostingudbyder, jeg nogensinde har brugt. Supporten er fantastisk, og priserne er uovertrufne."

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingekspert

"Jeg har anbefalet mine kunder at migrere til Hostinger. Alt er nemt, og der kommer hele tiden nye funktioner."

Anna Franques

Anna Franques

Digital designer og udvikler

"Takket være Hostingers simple dashboard kan vi selv administrere vores WordPress-hjemmeside."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Virksomhedsejer

"Vi bruger Hostinger ærligt som benchmark for vores ingeniører, når vi yder support."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Medstiftere af Nohma

"Jeg kunne administrere hosting, domænenavn og SSL-certifikat ét sted, hvilket var virkelig forfriskende."

Owen Phillips

Owen Phillips

Grovsmed

"Hostinger er den bedste hostingudbyder, jeg nogensinde har brugt. Supporten er fantastisk, og priserne er uovertrufne."

Jordi Robert

Jordi Robert

Marketingekspert

"Jeg har anbefalet mine kunder at migrere til Hostinger. Alt er nemt, og der kommer hele tiden nye funktioner."

Anna Franques

Anna Franques

Digital designer og udvikler

"Takket være Hostingers simple dashboard kan vi selv administrere vores WordPress-hjemmeside."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Virksomhedsejer

Ofte stillede spørgsmål om partnerprogrammet

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om Hostinger Partnerprogram.

Programmet er åbent for webprofessionelle, der leverer tjenester til andre – freelancere, webbureauer og marketingbureauer er alle velkomne. Du er i Early Access, og for at blive godkendt skal du opfylde alle følgende betingelser:

  • Hoste 10+ websteder på Hostinger
  • Have en professionel, eksisterende hjemmeside med klare oplysninger om dine tjenester
  • Bruge en arbejds-e-mail, der matcher dit virksomhedsdomæne (Gmail, Yahoo og andre generiske udbydere accepteres ikke)
  • Have et virksomhedsnavn, der kan verificeres gennem grundlæggende webtilstedeværelse
  • Indsende en autentisk virksomhedsbeskrivelse, som ikke er kopieret andre stederfra
  • Ingen historik med suspendering for misbrug på Hostinger
  • Operere på et marked, som Hostinger ikke eksplicit har udelukket

For at ansøge skal du gå til hPanel → Agency Hub → Partnerprogram. Ansøgninger gennemgås inden godkendelse.

Partnerprogrammet er et dybere, længerevarende forhold. Du får en offentlig profil, indgående kundeemner og fordele, der vokser, efterhånden som du bringer flere kunder til Hostinger.

  • Mulighed for at blive opført i bureaukataloget
  • Løbende provisioner på krydssalg og fornyelser, ikke kun det første køb
  • Indgående kundeemner leveret til dit bureauhub-dashboard
  • Co-branded henvisningslandingsside og henvisningskuponer
  • Eksklusive henvisningstilbud til kunder, du bringer ind
  • 20 % rabat på bureauhosting på nye køb
  • Et partnerbadge til dit eget websted
  • Prioriteret teknisk support

Nej. Priser, omfang og levering er mellem dig og kunden.

Godkendte partnere får et dedikeret henvisningsdashboard i hPanel (Agency Hub → Henvisninger → Min indtjening → Klienter). Det viser alle henviste klienter med provisionsoplysninger – kvalificerede, godkendte, henviste produkter og fuld hændelseshistorik – tilgængelige ved at klikke på hver klient.

Ja. For at bevare din partnerstatus skal du henvise Hostinger med en omsætning på mindst $100 gennem henvisningsprogrammet. Hvis du falder under denne grænse, risikerer du, at din konto fjernes fra programmet.

Ja, når som helst, via Agency Hub i hPanel. Din katalogprofil fjernes, og indgående kundeemner stopper.

Bliv en betroet partner

Ansøg om Hostinger Partnerprogram, og få adgang til nye måder at tiltrække kunder, tjene tilbagevendende provisioner og opbygge troværdighed.

Kom i gang

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.