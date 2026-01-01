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Gør hver henvisning til løbende indtægter. Tjen 20% på nye henvisninger og 10% på kundefornyelser, krydssalg og opgraderinger.
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Ansøg om et minut
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Tag ikke bare vores ord for det
"Vi bruger Hostinger ærligt som benchmark for vores ingeniører, når vi yder support."
"Jeg kunne administrere hosting, domænenavn og SSL-certifikat ét sted, hvilket var virkelig forfriskende."
"Hostinger er den bedste hostingudbyder, jeg nogensinde har brugt. Supporten er fantastisk, og priserne er uovertrufne."
"Jeg har anbefalet mine kunder at migrere til Hostinger. Alt er nemt, og der kommer hele tiden nye funktioner."
"Takket være Hostingers simple dashboard kan vi selv administrere vores WordPress-hjemmeside."
"Vi bruger Hostinger ærligt som benchmark for vores ingeniører, når vi yder support."
"Jeg kunne administrere hosting, domænenavn og SSL-certifikat ét sted, hvilket var virkelig forfriskende."
"Hostinger er den bedste hostingudbyder, jeg nogensinde har brugt. Supporten er fantastisk, og priserne er uovertrufne."
"Jeg har anbefalet mine kunder at migrere til Hostinger. Alt er nemt, og der kommer hele tiden nye funktioner."
"Takket være Hostingers simple dashboard kan vi selv administrere vores WordPress-hjemmeside."
Ofte stillede spørgsmål om partnerprogrammet
Hvem kan ansøge?
Programmet er åbent for webprofessionelle, der leverer tjenester til andre – freelancere, webbureauer og marketingbureauer er alle velkomne. Du er i Early Access, og for at blive godkendt skal du opfylde alle følgende betingelser:
- Hoste 10+ websteder på Hostinger
- Have en professionel, eksisterende hjemmeside med klare oplysninger om dine tjenester
- Bruge en arbejds-e-mail, der matcher dit virksomhedsdomæne (Gmail, Yahoo og andre generiske udbydere accepteres ikke)
- Have et virksomhedsnavn, der kan verificeres gennem grundlæggende webtilstedeværelse
- Indsende en autentisk virksomhedsbeskrivelse, som ikke er kopieret andre stederfra
- Ingen historik med suspendering for misbrug på Hostinger
- Operere på et marked, som Hostinger ikke eksplicit har udelukket
Hvordan tilmelder jeg mig?
For at ansøge skal du gå til hPanel → Agency Hub → Partnerprogram. Ansøgninger gennemgås inden godkendelse.
Hvordan adskiller dette sig fra henvisningsprogrammet?
Partnerprogrammet er et dybere, længerevarende forhold. Du får en offentlig profil, indgående kundeemner og fordele, der vokser, efterhånden som du bringer flere kunder til Hostinger.
Hvilke fordele får partnerne?
- Mulighed for at blive opført i bureaukataloget
- Løbende provisioner på krydssalg og fornyelser, ikke kun det første køb
- Indgående kundeemner leveret til dit bureauhub-dashboard
- Co-branded henvisningslandingsside og henvisningskuponer
- Eksklusive henvisningstilbud til kunder, du bringer ind
- 20 % rabat på bureauhosting på nye køb
- Et partnerbadge til dit eget websted
- Prioriteret teknisk support
Er Hostinger involveret i det arbejde, jeg udfører for en klient?
Nej. Priser, omfang og levering er mellem dig og kunden.
Hvordan sporer jeg henviste kunder og provisioner?
Godkendte partnere får et dedikeret henvisningsdashboard i hPanel (Agency Hub → Henvisninger → Min indtjening → Klienter). Det viser alle henviste klienter med provisionsoplysninger – kvalificerede, godkendte, henviste produkter og fuld hændelseshistorik – tilgængelige ved at klikke på hver klient.
Er der et minimumsaktivitetskrav for at forblive partner?
Ja. For at bevare din partnerstatus skal du henvise Hostinger med en omsætning på mindst $100 gennem henvisningsprogrammet. Hvis du falder under denne grænse, risikerer du, at din konto fjernes fra programmet.
Kan jeg forlade programmet?
Ja, når som helst, via Agency Hub i hPanel. Din katalogprofil fjernes, og indgående kundeemner stopper.