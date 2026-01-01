Erstellen Sie einen Link in Bio mit eigener Domain
Ein Link. Eine eigene Domain. Sofort einsatzbereit.
Ihr Link, Ihre Marke
Ihr Link in der Bio verwendet Ihre eigene Domain, sodass Ihre Marke sichtbar und leicht erkennbar bleibt, wo immer Sie ihn teilen.
Alles für Sie eingerichtet
Wir verbinden Ihre Domain und Link in Bio automatisch – Sie können sofort mit dem Teilen beginnen, wir übernehmen die Einrichtung.
Skaliert mit Ihnen
Beginnen Sie mit einem einfachen Link in Bio und verwandeln Sie Ihre Domain, sobald Sie wachsen – ob zu Website, Shop oder E-Mail.
Link in Bio in Minuten einrichten
1. Ihre Domain auswählen
2. Link in Bio mit Ihrer Domain bündeln
3. Ihre Links hinzufügen und teilen
Warum sollten Sie Ihren Domainnamen bei Hostinger kaufen?
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar
Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domainendungen.Mehr über Domains erfahren
Datenschutz
24/7-Support
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung
Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort: Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.
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Wählen Sie aus den beliebtesten Domains
Link in Bio mit eigener Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein Link in Bio mit einer eigenen Domain?
Es ist eine einzige Seite, die all Ihre wichtigen Links an einem Ort bündelt und über Ihre eigene Domain aufgerufen wird. Sie nutzen sie als die einzige URL in Ihren Social-Media-Profilen und aktualisieren sie, wann immer Sie etwas Neues zu teilen haben, ohne den Link selbst zu ändern.
Warum eine eigene Domain für Ihre Link in Bio-Website verwenden?
Die Verwendung Ihrer eigenen Domain bedeutet, dass Ihr Publikum immer auf einen Link klickt, der Ihnen gehört. Ihre URL bleibt über die Zeit hinweg konsistent, selbst wenn Sie Tools oder Plattformen wechseln, sodass Sie Ihren Bio-Link nicht überall aktualisieren müssen.
Wie lange dauert die Einrichtung?
Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten. Sie wählen Ihre Domain, aktivieren das Link in Bio-Tool und können sofort Links hinzufügen. Weder eine manuelle Konfiguration noch technische Schritte sind erforderlich.
Ist es besser als ein kostenloses Link in Bio-Tool?
Der Hauptunterschied liegt in Eigentum und Flexibilität. Kostenlose Tools hosten Ihre Seite auf ihrer Domain und schränken Ihre Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten ein. Mit Ihrer eigenen Domain können Sie dieselbe URL langfristig behalten und darauf aufbauen, wenn Ihre Bedürfnisse wachsen.
Kann ich das Aussehen meiner Link in Bio-Seite anpassen?
Ja. Sie können die Struktur und das Erscheinungsbild Ihrer Seite anpassen, bestimmte Links hervorheben und Ihre Inhalte so organisieren, dass Besucher zuerst das Wichtigste sehen.