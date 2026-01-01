AiToEarn ist ein Open-Source-KI-Content-Marketing-Agent, der Kreativen, Einzelunternehmen und Marken dabei hilft, Inhalte von einer einzigen Oberfläche aus über Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest und LinkedIn hinweg zu generieren, zu planen und zu verbreiten.

Das Selbst-Hosting von AiToEarn auf Ihrem eigenen VPS hält Kontotoken, generierte Medien und Veröffentlichungsanalysen unter Ihrer Kontrolle, eliminiert sitzbasierte SaaS-Gebühren und ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen KI-Anbieter und Relay-Anmeldeinformationen für OAuth zu integrieren, ohne sich auf jeder Plattform als Entwickler registrieren zu müssen.