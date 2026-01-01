AiToEarn mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-KI-Content-Marketing-Agent für Ein-Personen-Unternehmen, Creator und Marken, zum Veröffentlichen auf über 12 Social-Media-Plattformen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit AiToEarn erstellen können
AiToEarn ist ein Open-Source-KI-Content-Marketing-Agent, der Kreativen, Einzelunternehmen und Marken dabei hilft, Inhalte von einer einzigen Oberfläche aus über Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest und LinkedIn hinweg zu generieren, zu planen und zu verbreiten.
Das Selbst-Hosting von AiToEarn auf Ihrem eigenen VPS hält Kontotoken, generierte Medien und Veröffentlichungsanalysen unter Ihrer Kontrolle, eliminiert sitzbasierte SaaS-Gebühren und ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen KI-Anbieter und Relay-Anmeldeinformationen für OAuth zu integrieren, ohne sich auf jeder Plattform als Entwickler registrieren zu müssen.
Wichtige Funktionen von AiToEarn
Multi-Plattform-Veröffentlichung
Veröffentlichen Sie Videos, Artikel und Beiträge auf über 12 Netzwerken, darunter Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X und LinkedIn, aus einem gemeinsamen Workflow.
KI-Inhaltsgenerierung
Integrierter KI-Agent generiert Texte, erweitert oder überarbeitet Entwürfe und erstellt Bilder und kurze Videos, die auf jede Zielplattform zugeschnitten sind.
OAuth über Relay
Verbinden Sie jede unterstützte Plattform mit einem einzigen API-Schlüssel über den AiToEarn Relay-Dienst – ohne dass plattformspezifische Entwicklerkonten erforderlich sind.
MCP & Agent bereit
Die native Unterstützung des MCP-Protokolls ermöglicht es Ihnen, AiToEarn von Claude, Cursor und anderen Agenten-Laufzeitumgebungen über dieselben APIs zu steuern, die die Web-Benutzeroberfläche verwendet.
Selbstverwalteter Speicher
Enthält einen eingebetteten S3-kompatiblen Objektspeicher, ein MongoDB-Replikatset und einen Redis-Cache, damit alle Medien, Konten und Warteschlangen auf Ihrem VPS bleiben.
Warum Sie AiToEarn auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.