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Webové šablony pro terapeuty

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Aloe (online yoga classes)

Aloe (online yoga classes)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Saanti (massage therapist)

Saanti (massage therapist)

Serene (holistic therapy)

Serene (holistic therapy)

Yoga studio (warm)

Yoga studio (warm)

Ashatma (massage studio)

Ashatma (massage studio)

Clinic website

Clinic website

Coreline (pilates studio)

Coreline (pilates studio)

Dr. Mercer (child therapist)

Dr. Mercer (child therapist)

Dr. Mitchell (counselor)

Dr. Mitchell (counselor)

Formora (health coach)

Formora (health coach)

Harmonia (massage therapist)

Harmonia (massage therapist)

Helena (chiropractor)

Helena (chiropractor)

Kai Moreno (massage therapist)

Kai Moreno (massage therapist)

Linden (yoga studio)

Linden (yoga studio)

Nejčastější dotazy k šablonám webových stránek

Webová šablona představuje předem připravené rozvržení stránek s hotovou strukturou, designovými prvky a ukázkovým obsahem. Slouží jako výchozí bod, který si pomocí vlastních textů, obrázků, brandingu a funkcí snadno přizpůsobíte, abyste svůj web dokončili za pár minut.

Šablony od Hostingeru zpravidla nabízejí:

  • Rozvržení stránek (úvodní strana, sekce O nás, kontakt atd.)
  • Designové prvky jako písma, barvy a sekce
  • Strukturu navigace
  • Responzivní design, díky kterému web skvěle funguje na mobilech i počítačích

Díky šablonám nemusíte web navrhovat ani programovat úplně od nuly. Jednoduše si vyberete tu, která nejlépe odpovídá vašim představám, a upravíte si ji tak, aby dokonale ladila s vaší značkou nebo projektem.

Webové šablony od Hostingeru pokrývají celou řadu účelů i oborů. Podle zaměření u nás najdete vše od čistého minimalismu až po výrazné a odvážné barvy.

Mezi nejoblíbenější kategorie patří šablony pro e-shopy, portfolia, firmy, životopisy, blogy, marketing nebo módu. Pokud už máte konkrétní vizi, kterou chcete zrealizovat, můžete využít i některou z prázdných šablon.

Nejdříve se zamyslete nad tím, čeho chcete svým webem dosáhnout. Typ stránek se totiž odvíjí od vašich cílů. Můžete například využít:

  • firemní šablonu pro prezentaci společnosti
  • šablonu pro portfolio, abyste prezentovali svoji práci
  • šablonu pro e-shop, pokud chcete prodávat produkty na internetu

Až si ujasníte typ webu, zvažte následující faktory:

  • Potřebné funkce – e-shopy vyžadují produktové stránky a pokladnu, zatímco influenceři a tvůrci ocení spíše blogové rozvržení pro sdílení příběhů a fotek.
  • Styl rozvržení a designu – vyberte si takový vzhled, který sedne vašemu obsahu, ať už jde o minimalistický styl pro portfolia, nebo dynamičtější prvky pro firmy.
  • Soulad se značkou – celkový dojem ze šablony by měl ladit se stylem vaší značky, abyste ji mohli snadno přizpůsobit vlastní identitě.

Jednoznačná definice sice neexistuje, ale kvalitní šablona by měla být plně responzivní pro mobilní zařízení, postavená na HTML5 a odpovídat moderním designovým trendům a principům.

Dobrý základ by navíc měl být univerzální. Například jednostránkový web by mělo být možné snadno proměnit v e-shop pouhým přidáním prodejních funkcí a dalších podstránek.

Jednoduše si vyberte design, který se vám líbí – před začátkem úprav si ho můžete prohlédnout v náhledu.

Hostinger nabízí dva typy šablon – pro nástroj pro tvorbu webu a pro Horizons. Obě varianty jsou responzivní, optimalizované pro vyhledávače a jejich úprava i spuštění jsou velmi snadné. Liší se pouze způsobem, jakým je editujete.

Šablony v nástroji pro tvorbu webu od Hostingeru využívají klasický drag-and-drop editor, kde můžete ručně měnit písma, upravovat barvy nebo aktualizovat obrázky a texty. K dispozici jsou také AI nástroje, jako je AI Writer, které vám práci výrazně urychlí.

Šablony Horizons sázejí na „vibe coding“. Texty a obrázky můžete měnit přímo, zatímco úpravy písem nebo barevných schémat stačí popsat AI asistentovi, který je provede za vás.

Oba přístupy jsou vhodné pro začátečníky a umožňují provádět změny bleskově – stačí si tedy vybrat šablonu, která vám nejvíce vyhovuje. Jakmile budete se vzhledem svého webu spokojeni, klikněte na tlačítko „Publikovat“ a web bude okamžitě online.

Svůj projekt můžete začít tvořit s jakoukoli šablonou od Hostingeru zdarma a bez nutnosti zadávat platební kartu. Jakmile ale budete chtít svůj web spustit na internetu, bude potřeba upgradovat na některý z placených balíčků.

Podle vybrané šablony začínají ceny balíčků na 75,99 Kč/měs. u šablon pro drag-and-drop nástroj pro tvorbu webu, nebo na 153,99 Kč/měs. u šablon využívajících editor s podporou AI (vibe coding). Balíčky od Hostingeru již obsahují hosting i vlastní doménu, takže nebudete muset platit nic navíc ani využívat služby třetích stran.

Rozhodně – webové šablony berte jako kreativní ukázky toho, jak může web vypadat. Během úprav je můžete libovolně měnit a kdykoliv přidávat nové stránky nebo sekce.

Vůbec ne. Šablony od Hostingeru jsou navrženy tak, aby se daly snadno přizpůsobit bez nutnosti kódování. Během tvorby projektu můžete měnit rozvržení, texty, obrázky i další prvky, takže i bez technických znalostí vytvoříte profesionální web.

Ano, všechny weby vytvořené ze šablon od Hostingeru jsou optimalizované pro vyhledávače. Ať už vytváříte vstupní stránku, portfolio nebo e-shop, váš web bude těžit z rychlého načítání, logické struktury a integrovaných funkcí pro on-page SEO.

Všechny naše webové šablony jsou plně responzivní. To znamená, že bez ohledu na to, jaké zařízení vaši uživatelé používají, bude web vždy vypadat naprosto dokonale.

Samozřejmě. I ty nejlepší weby potřebují pravidelné aktualizace. Časem možná budete chtít přidat nové stránky, upravit stávající obsah nebo doplnit nové funkce, jak se bude váš projekt rozvíjet. Třeba se změní vaše kontaktní údaje nebo se váš projekt rozroste v plnohodnotný e-shop na internetu. Kdykoliv se stačí k projektu vrátit, provést změny a aktualizovaný web znovu publikovat.

Úroveň přístupu ke kódu vašeho webu se může lišit podle toho, jaký editor používáte.

V nástroji pro tvorbu webu od Hostingeru nemůžete přímo upravovat zdrojový kód webu založeného na šabloně, na stránky ale můžete přidávat vlastní úryvky kódu. Díky tomu lze web rozšířit o další funkce, jako jsou widgety, infografiky, interaktivní mapy, formuláře, animace a mnoho dalšího.

S Hostinger AI Builderem máte kód svého projektu plně k dispozici, což vám dává větší flexibilitu. AI Builder tak představuje skvělou volbu pro pokročilejší uživatele, kteří chtějí hlubší možnosti přizpůsobení.

Nemůžete najít šablonu, kterou potřebujete?

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