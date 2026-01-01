Webové šablony pro tisk a POD
Nejčastější dotazy k šablonám webových stránek
Co je to webová šablona pro tisk a POD?
Webové šablony pro tisk a POD (print-on-demand) jsou předpřipravené designy navržené pro tiskařské firmy a služby tisku na vyžádání. Pomohou vám přehledně odprezentovat produkty, možnosti vlastních úprav a veškeré informace k objednávkám.
Lze si design webu pro tisk a POD přizpůsobit?
Ano. Webové šablony si můžete plně přizpůsobit. Změňte texty, obrázky, barvy, rozložení i funkce tak, aby web přesně ladil s vaší značkou a cíli. Kdykoliv si také můžete přidat nebo smazat celé stránky a sekce. Všechny šablony se dají kompletně upravit a zvládnete to i bez nutnosti kódování nebo předchozích zkušeností s designem.
Samotný proces úprav se může mírně lišit podle toho, jakou šablonu si vyberete. Některé jsou totiž vytvořené v nástroji pro tvorbu webu od Hostingeru, jiné zase využívají Hostinger Horizons.
Šablony z nástroje pro tvorbu webu od Hostingeru využívají drag-and-drop editor. Doplňují ho integrované AI nástroje, se kterými si bleskově vytvoříte obsah a doladíte rozložení prvků na stránce.
U šablon Horizons probíhají úpravy přes vibe coding. Místo ručního přetahování prvků stačí jen popsat, co přesně chcete změnit. Jednoduše si o tom napíšete s AI a ta se o veškeré úpravy postará za vás.
Oba editory zvládnou snadno ovládat i naprostí začátečníci. Klidně si tak vyberte šablonu, která vám vizuálně nejvíc sedne, a zbytek už si bez problémů upravíte přesně na míru.
Jsou k používání webových šablon pro tisk a POD nutné programovací znalosti?
Ne. Webové šablony od Hostingeru jsou navržené s ohledem na začátečníky a poradíte si s nimi zcela bez nutnosti kódování. Svůj web snadno vytvoříte a upravíte pomocí vizuálních editorů a AI nástrojů. Stačí jen přepsat texty, vyměnit obrázky, upravit rozvržení a přidat nové sekce. Rázem tak získáte profesionální web přesně podle svých potřeb.
Jak rychle lze spustit web pro tisk a POD?
S webovými šablonami od Hostingeru můžete svůj web spustit za pár minut, případně v řádu několika hodin, podle toho, kolik úprav vyžaduje.
Samotný postup se může lišit i podle toho, v jakém editoru šablonu vytváříte. U šablon z nástroje pro tvorbu webu od Hostingeru se využívá drag-and-drop editor, se kterým rychle upravíte jakýkoli prvek na stránce. K dispozici máte předpřipravené sekce a AI nástroje, které vám v případě potřeby pomohou vygenerovat další obsah. Funguje to podobně jako stavebnice Lego – pracujete s předpřipravenými dílky, ze kterých vše snadno poskládáte.
Šablony v nástroji Hostinger AI Builder naopak využívají přístup známý jako vibe coding (asistované programování). Místo ručního přesouvání prvků stačí požadované změny popsat a umělá inteligence je rovnou aplikuje za vás. Získáte tak hlubší možnosti přizpůsobení a větší tvůrčí svobodu. Dokončení designu ale může trvat o něco déle, protože výsledný vzhled přímo závisí na vašich promptech.
Jsou webové šablony pro tisk a POD od Hostingeru optimalizované pro SEO a mobilní zařízení?
Ano, všechny webové šablony od Hostingeru jsou plně optimalizované pro vyhledávače. Váš web získá výhodu v podobě bleskového načítání, logické struktury a integrovaných on-page SEO funkcí.
Zároveň bude plně responzivní. Ať už k vám návštěvníci zavítají z mobilu, nebo z počítače, web se vždy bezchybně zobrazí a bude perfektně fungovat na každém zařízení.