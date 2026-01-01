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Hostinger Agent pochopil mé obavy rychle a poskytl jasné, krok za krokem pokyny, které vyřešily můj problém bez jakýchkoli zmatků.
Hostinger Agent, jejich podpora umělé inteligence, je skvělá. Vlastně dávám přednost před rozhovorem s člověkem, protože se necítím uspěchaný.
Jejich AI asistent Hostinger Agent je velmi užitečný. Spíše než aby mě odkázal na nekonečné dokumenty nápovědy, to vlastně dělá věci v mém účtu. Je to jako mít junior systém admin v pohotovosti.
Hostinger Agent Nejčastější dotazy
Co je Hostinger Agent?
Kodee je AI asistent od Hostingeru, se kterým své weby i služby můžete spravovat přímo v chatu. Zvládne přes 500 administrátorských úkonů – od migrace webů a vytváření záloh až po správu DNS záznamů nebo kontrolu stavu serveru. Zjistěte o Kodeem více.
Které produkty Hostinger podporuje Hostinger Agent?
Hostinger Agent funguje v celém ekosystému Hostinger – webhosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domény a platby. Ať už spravujete cokoliv, Hostinger Agent je tu pro vás.
Může Hostinger Agent skutečně provádět změny v mém účtu, nebo jen odpovídá na otázky?
Obojí – ale Hostinger Agent se odlišuje tím, že provede akci. Hostinger Agent místo toho, aby vás odkázal na nápovědu, připojuje domény, aktualizuje nastavení DNS, instaluje pluginy a další přímo do vašeho účtu.
Je Hostinger Agent k dispozici na mobilu?
Ano, Hostinger Agent je k dispozici všude, kde máte přístup k Hostingeru – včetně mobilních zařízení a dokonce i WhatsApp – takže okamžitá pomoc je vždy na dosah jedné zprávy, ať už pracujete odkudkoli.
Co se stane, když Hostinger Agent nemůže vyřešit můj problém?
Hostinger Agent zpracovává 85 % interakcí podpory nezávisle, a pokud jde o cokoliv mimo jeho rozsah, spojí vás s lidským specialistou, takže nikdy nezůstanete bez řešení.