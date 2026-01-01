Získejte okamžitou pomoc od agenta Hostinger, vašeho agenta podpory umělé inteligence

Hostinger Agent zpracovává 45 000+ chatů denně – správu služeb, psaní příspěvků na blog a migraci webových stránek – to vše prostřednictvím jednoduché konverzace.
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Získejte okamžitou pomoc od agenta Hostinger, vašeho agenta podpory umělé inteligence

Vaše zkratka k hotové práci

Hostinger Agent je s vámi ve všech produktech Hostinger, dokonce i na vašem telefonu - stačí říct, co potřebujete.

Webhosting

Migrace webových stránek
Zrychli to
Vytvořte zálohu
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Správa webů, databází a nástrojů
Webhosting

Proč je Hostinger Agent převratný hráč

Více než 500 úkonů – a stále přibývají

Hostinger Agent provádí více než 500 akcí na úrovni správce, včetně migrace webových stránek, zálohování a kontroly stavu serveru.
Hostinger Agent zpracovává 85 % interakcí podpory napříč Hostingerem, s průměrným skóre spokojenosti zákazníků 77 %.
Hostinger Agent odpovídá na otázky v průměru za pouhých 9 sekund a dělá práci přibližně 800 specialistů.
Hostinger Agent nám letos ušetří více než 14 milionů eur, což nám umožňuje nadále nabízet kvalitní služby za jedny z nejnižších cen na trhu.

Preferujete WhatsApp? Hostinger Agent je tam

Získejte pomoc s balíčky, nastavením i řešením problémů přímo v aplikaci, kterou už používáte.
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Preferujete WhatsApp? Hostinger Agent je tam

Přidejte se k milionům spokojených zákazníků

Hostinger Agent pochopil mé obavy rychle a poskytl jasné, krok za krokem pokyny, které vyřešily můj problém bez jakýchkoli zmatků.

Anas Rk

Anas Rk

Hostinger Agent, jejich podpora umělé inteligence, je skvělá. Vlastně dávám přednost před rozhovorem s člověkem, protože se necítím uspěchaný.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Jejich AI asistent Hostinger Agent je velmi užitečný. Spíše než aby mě odkázal na nekonečné dokumenty nápovědy, to vlastně dělá věci v mém účtu. Je to jako mít junior systém admin v pohotovosti.

Philip

Philip

Řekněte to Hostinger Agentovi a považujte to za vyřízené.

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Hostinger Agent Nejčastější dotazy

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se našeho agenta zákaznické podpory AI Hostinger Agent.

Kodee je AI asistent od Hostingeru, se kterým své weby i služby můžete spravovat přímo v chatu. Zvládne přes 500 administrátorských úkonů – od migrace webů a vytváření záloh až po správu DNS záznamů nebo kontrolu stavu serveru. Zjistěte o Kodeem více.

Hostinger Agent funguje v celém ekosystému Hostinger – webhosting, WordPress, VPS, Website Builder, Hostinger AI Builder, Hostinger Mail, domény a platby. Ať už spravujete cokoliv, Hostinger Agent je tu pro vás.

Obojí – ale Hostinger Agent se odlišuje tím, že provede akci. Hostinger Agent místo toho, aby vás odkázal na nápovědu, připojuje domény, aktualizuje nastavení DNS, instaluje pluginy a další přímo do vašeho účtu.

Ano, Hostinger Agent je k dispozici všude, kde máte přístup k Hostingeru – včetně mobilních zařízení a dokonce i WhatsApp – takže okamžitá pomoc je vždy na dosah jedné zprávy, ať už pracujete odkudkoli.

Hostinger Agent zpracovává 85 % interakcí podpory nezávisle, a pokud jde o cokoliv mimo jeho rozsah, spojí vás s lidským specialistou, takže nikdy nezůstanete bez řešení.

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