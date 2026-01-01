Plugin de marketing por e-mail para WordPress
Transforme e-mails em receita, automaticamente
Tudo funciona melhor quando está conectado
Colete assinantes instantaneamente
Adicione formulários de inscrição ao seu site WordPress e comece a coletar e-mails imediatamente. Sem código, sem ferramentas extras — basta publicar e aumentar sua lista.
Crie e-mails rápido com IA
Transforme seu conteúdo em emails profissionais usando modelos com IA. Escolha um layout, personalize-o e envie em minutos, em vez de horas.
Aprenda com cada e-mail
Acompanhe as aberturas, cliques e o engajamento de cada e-mail que você envia. Veja o que funciona, o que não funciona, e use esses insights para melhorar sua próxima campanha.
Configure em minutos
Instalar o plugin grátis
Conecte com um clique
Adicione formulários e colete assinantes
Envie sua primeira campanha
Tudo o que você precisa para fazer marketing por e-mail no WordPress
Criação de e-mail com IA
Coleta de assinantes
Sincronização automática de contatos
Entrega integrada
Envio de campanha
Análise de desempenho e insights
Junte-se a milhões de clientes satisfeitos
“Com a Hostinger Reach, eu coleto leads, segmento e envio sem precisar alternar entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.”
“Já adorava a hospedagem da Hostinger, mas o Reach me surpreendeu ainda mais. A IA me economiza muito tempo — sem precisar começar do zero. Também é incrivelmente fácil segmentar meu público. Recomendo muito.”
“Com a Reach, posso enviar newsletters e criar um grupo privado de pessoas que realmente se interessam em minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.”
Perguntas frequentes (FAQ) sobre e-mail marketing para WordPress
O que é o Plugin Hostinger para WordPress da Hostinger Reach?
É um plugin gratuito que conecta seu site WordPress à Hostinger Reach. Use-o para coletar assinantes e sincronizar contatos automaticamente — então gerencie campanhas, escreva e-mails com IA e aumente sua lista a partir da plataforma Reach.
Preciso de experiência técnica ou de marketing para usar?
Não. O plugin funciona pronto para uso, e o Reach oferece modelos, ferramentas de IA e um painel simples para ajudar você a começar rapidamente.
Quanto tempo leva para configurar?
Apenas alguns minutos. Instale o plugin, conecte-o com um clique e comece a coletar assinantes imediatamente.
O plugin é grátis?
Sim. O plugin do WordPress é gratuito para instalar, e você pode começar com um plano Reach gratuito sem um cartão de crédito.
Posso usar com seus formulários WordPress existentes?
Sim. O plugin funciona com construtores de formulários populares como WPForms, Contact Form 7, Elementor e WooCommerce.
Isso vai desacelerar meu site WordPress?
Não. O plugin é leve e funciona em segundo plano sem afetar o desempenho do site.
O que torna o plugin Hostinger Reach diferente?
A maioria das ferramentas de e-mail exige que você importe contatos manualmente e comece do zero. O Reach se conecta ao WordPress em um clique, sincroniza assinantes automaticamente e escreve e-mails com IA — para que você possa começar a enviar em minutos.
Que tipo de suporte vou receber?
Você recebe Suporte 24 horas da equipe de especialistas da Hostinger, mesmo no plano gratuito.