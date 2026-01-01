Plugin de marketing por e-mail para WordPress

Transforme e-mails em receita, automaticamente

Instale o plugin, conecte seus formulários e deixe a Hostinger Reach transformar cada visitante do WordPress em um cliente com e-mails e campanhas impulsionados por IA.
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Recomendada por WordPress.org

Tudo funciona melhor quando está conectado

Colete assinantes instantaneamente

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Adicione formulários de inscrição ao seu site WordPress e comece a coletar e-mails imediatamente. Sem código, sem ferramentas extras — basta publicar e aumentar sua lista.

Crie e-mails rápido com IA

Crie e-mails rápido com IA

Transforme seu conteúdo em emails profissionais usando modelos com IA. Escolha um layout, personalize-o e envie em minutos, em vez de horas.

Aprenda com cada e-mail

Aprenda com cada e-mail

Acompanhe as aberturas, cliques e o engajamento de cada e-mail que você envia. Veja o que funciona, o que não funciona, e use esses insights para melhorar sua próxima campanha.

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Instalar o plugin grátis

Baixe Hostinger Reach do WordPress.org e ative-o como qualquer outro plugin.

Conecte com um clique

Conecte seu site WordPress ao Reach instantaneamente — sem chaves de API ou etapas técnicas.

Adicione formulários e colete assinantes

Configure formulários de inscrição no WordPress e veja novos contatos aparecerem no Reach automaticamente.

Envie sua primeira campanha

Acesse o Reach, escolha um modelo com IA, adicione sua marca e envie.
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Tudo o que você precisa para fazer marketing por e-mail no WordPress

Criação de e-mail com IA

Transforme uma breve descrição em um modelo de e-mail com IA. Edite o layout e o conteúdo para combinar com sua marca e envie quando estiver pronto.

Coleta de assinantes

Colete assinantes através de formulários integrados ou conecte plugins populares como WPForms e Contact Form 7. Novos contatos são adicionados ao Reach automaticamente, sem configuração adicional.

Sincronização automática de contatos

Todos os assinantes do seu site WordPress sincronizam com o Reach em tempo real. Sem exportações manuais, sem arquivos CSV e sem listas quebradas.

Entrega integrada

Reach cuida da configuração técnica nos bastidores para ajudar seus emails a chegarem nas caixas de entrada, e não no spam. Você não precisa configurar nada por conta própria.

Envio de campanha

Envie newsletters, comunicados e atualizações de um único painel, ou automatize e-mails quando você publicar conteúdo ou lançar algo novo.

Análise de desempenho e insights

Acompanhe aberturas, cliques e engajamento de cada campanha. Use métricas claras e em tempo real para entender o que funciona e melhorar futuros e-mails sem suposições.
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Junte-se a milhões de clientes satisfeitos

“Com a Hostinger Reach, eu coleto leads, segmento e envio sem precisar alternar entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.”

Leonardo Amoyr

Leonardo Amoyr

Empreendedor e criador de conteúdo

“Já adorava a hospedagem da Hostinger, mas o Reach me surpreendeu ainda mais. A IA me economiza muito tempo — sem precisar começar do zero. Também é incrivelmente fácil segmentar meu público. Recomendo muito.”

Anthony O Connell

Anthony O Connell

Empresário

“Com a Reach, posso enviar newsletters e criar um grupo privado de pessoas que realmente se interessam em minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.”

Kim Keogh Creates

Kim Keogh Creates

Ilustradora / Designer criativa

Perguntas frequentes (FAQ) sobre e-mail marketing para WordPress

Tire todas as suas dúvidas sobre nosso plugin.

O que é o Plugin Hostinger para WordPress da Hostinger Reach?

É um plugin gratuito que conecta seu site WordPress à Hostinger Reach. Use-o para coletar assinantes e sincronizar contatos automaticamente — então gerencie campanhas, escreva e-mails com IA e aumente sua lista a partir da plataforma Reach.

Preciso de experiência técnica ou de marketing para usar?

Não. O plugin funciona pronto para uso, e o Reach oferece modelos, ferramentas de IA e um painel simples para ajudar você a começar rapidamente.

Quanto tempo leva para configurar?

Apenas alguns minutos. Instale o plugin, conecte-o com um clique e comece a coletar assinantes imediatamente.

O plugin é grátis?

Sim. O plugin do WordPress é gratuito para instalar, e você pode começar com um plano Reach gratuito sem um cartão de crédito.

Posso usar com seus formulários WordPress existentes?

Sim. O plugin funciona com construtores de formulários populares como WPForms, Contact Form 7, Elementor e WooCommerce.

Isso vai desacelerar meu site WordPress?

Não. O plugin é leve e funciona em segundo plano sem afetar o desempenho do site.

O que torna o plugin Hostinger Reach diferente?

A maioria das ferramentas de e-mail exige que você importe contatos manualmente e comece do zero. O Reach se conecta ao WordPress em um clique, sincroniza assinantes automaticamente e escreve e-mails com IA — para que você possa começar a enviar em minutos.

Que tipo de suporte vou receber?

Você recebe Suporte 24 horas da equipe de especialistas da Hostinger, mesmo no plano gratuito.

Você tem uma loja WooCommerce?

Reach sincroniza automaticamente os detalhes do cliente de cada pedido para que você possa recuperar carrinhos abandonados e enviar campanhas direcionadas no piloto automático.

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