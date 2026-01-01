Tudo o que você precisa para fazer marketing por e-mail no WordPress

Criação de e-mail com IA Transforme uma breve descrição em um modelo de e-mail com IA. Edite o layout e o conteúdo para combinar com sua marca e envie quando estiver pronto.

Coleta de assinantes Colete assinantes através de formulários integrados ou conecte plugins populares como WPForms e Contact Form 7. Novos contatos são adicionados ao Reach automaticamente, sem configuração adicional.

Sincronização automática de contatos Todos os assinantes do seu site WordPress sincronizam com o Reach em tempo real. Sem exportações manuais, sem arquivos CSV e sem listas quebradas.

Entrega integrada Reach cuida da configuração técnica nos bastidores para ajudar seus emails a chegarem nas caixas de entrada, e não no spam. Você não precisa configurar nada por conta própria.

Envio de campanha Envie newsletters, comunicados e atualizações de um único painel, ou automatize e-mails quando você publicar conteúdo ou lançar algo novo.