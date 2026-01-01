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R$ 108,99
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Servidores em várias partes do mundo
Backups semanais grátis
Gerenciamento de firewall
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Assistente de IA com tecnologia MCP
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O painel de controle de hospedagem de próxima geração

AdminBolt é um painel de controle de hospedagem moderno, criado para substituir soluções legadas com uma interface mais limpa, preços fixos e uma arquitetura orientada a APIs. Ele oferece um painel único para gerenciar sites, contas de e-mail, bancos de dados, zonas DNS, certificados SSL e sistemas de arquivos.

Com a nossa hospedagem VPS AdminBolt, você terá a combinação perfeita de uma interface moderna e intuitiva com um desempenho sólido como uma rocha para gerenciar qualquer tipo de projeto de hospedagem, desde um único site WordPress até uma empresa completa de hospedagem com múltiplos clientes.
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Quando o moderno encontra o confiável

Combine a interface intuitiva do AdminBolt com nossa hospedagem VPS rápida, segura e escalável.

Alto desempenho

Um atraso de um segundo no tempo de carregamento pode custar-lhe clientes potenciais. É por isso que utilizamos processadores EPYC e armazenamento NVMe para garantir que o seu site tenha o melhor desempenho possível.

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Alta segurança

Proteja seu site e seus clientes contra hackers com uma proteção DDoS robusta e identifique arquivos maliciosos precocemente usando a verificação automática de malware.

adminbolt 3

Alta escalabilidade

Comece com pouco e expanda conforme seu negócio cresce. Sempre que precisar de mais CPU, RAM ou armazenamento, atualizar seu plano de hospedagem VPS leva apenas alguns cliques.

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Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Servidores globais à sua disposição.

Possuímos centros de dados na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Selecione um servidor localizado próximo ao seu público-alvo para uma entrega de conteúdo mais rápida.

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A melhor escolha para profissionais da web

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é consistentemente excelente, mantendo meu site funcionando de forma perfeita. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, bem informada e prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo é tranquilo e ótimo com a Hostinger, o chatbot com IA + chat humano, caso a IA não consiga resolver sua dúvida. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem altos e baixos. Obrigado à equipe de desenvolvimento e a todos os outros envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de hospedagem VPS que faz a coisa certa! Bom preço. Excelente portal que respeita o tempo dos seus usuários. Backups perfeitos. Bom suporte. Confiável. Firme como uma rocha.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com a atualização do n8n no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente, obrigada.

Herriman
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O VPS da Hostinger é excepcional. Sempre funcionando. É sempre rápido e estável. Nunca cai, nunca trava.

Martin K
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A empresa está indo bem, estou muito satisfeito com os serviços que utilizo. Não é caro como em alguns lugares e conta com configurações e planos de VPS realmente excelentes.

Gerencie seu VPS AdminBolt com IA.

O VPS AdminBolt com gerenciamento por IA simplifica a administração do servidor. Agora você pode controlar seu ambiente por meio de conversas naturais em seu idioma local. O agente de IA está sempre ativo e disponível sem custo adicional, auxiliando em todas as tarefas de gerenciamento do VPS. Seja para corrigir um erro, atualizar o firewall ou gerenciar dados, o agente de IA simplifica o processo e economiza seu tempo, transformando comandos simples em operações de servidor confiáveis.

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30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Consulte nossa política de reembolso para mais informações.

Google
Nota:
4.8/5
5,608
opiniões
WpBeginner
Nota:
4.7
874
opiniões
Reclame Aqui

Perguntas frequentes sobre o VPS da AdminBolt

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem de servidores virtuais privados da AdminBolt.

O que é hospedagem VPS da AdminBolt?

O serviço de hospedagem VPS da AdminBolt permite que você execute o painel de controle AdminBolt em seu próprio servidor virtual. Ele oferece um painel de controle moderno e completo para gerenciar sites, contas de e-mail, bancos de dados, zonas DNS e certificados SSL. Ao contrário dos painéis tradicionais com taxas por conta, a AdminBolt utiliza preços mensais fixos e uma arquitetura API-first – você paga pelo seu plano VPS e gerencia contas de hospedagem ilimitadas em seu servidor.

Quais são os benefícios de usar o AdminBolt?

O AdminBolt oferece diversas vantagens em relação aos painéis de hospedagem tradicionais. Ele utiliza preços fixos, sem taxas por conta – seus custos permanecem previsíveis à medida que sua empresa cresce. O painel começa em R$ 29,99/mês para o plano VPS, que cobre contas de hospedagem ilimitadas em seu servidor.

O AdminBolt também possui uma interface limpa e moderna, intuitiva tanto para administradores quanto para usuários finais, o que significa menos chamados de suporte. Ele inclui hospedagem de e-mail integrada, firewall de aplicativos web, certificados SSL automáticos, gerenciamento de banco de dados, edição de zona DNS e um gerenciador de arquivos baseado na web – tudo em um só lugar.

O painel é API-first, permitindo que cada ação seja automatizada via API REST. Ele se integra ao WHMCS para faturamento, suporta o servidor web LiteSpeed para melhor desempenho e funciona com o CloudLinux para isolamento de recursos.

Como faço para instalar o AdminBolt no meu VPS?

Para instalar o AdminBolt na hospedagem VPS da Hostinger, siga estes passos:

  1. Faça login na sua conta hPanel e navegue até VPS na barra superior.
  2. Selecione o servidor que deseja usar para a instalação.
  3. Na seção SO e Painel, clique em Sistema Operacional.
  4. Selecione Aplicações e escolha o modelo AlmaLinux 9 64 bits com AdminBolt no menu suspenso.
  5. Clique em Alterar SO para instalar este modelo no seu VPS.

Após a conclusão da instalação, acesse o painel do AdminBolt digitando https://seu-ip-vps:8443 no seu navegador. Substitua seu-ip-vps pelo endereço IP real do seu VPS.

Posso migrar meus sites existentes para o VPS AdminBolt da Hostinger?

Sim, com certeza. O AdminBolt inclui uma ferramenta integrada de conversão para cPanel que simplifica a migração de servidores baseados em cPanel, permitindo que você transfira arquivos do site, bancos de dados, contas de e-mail e configurações de DNS.

Antes de migrar seu site para o VPS da Hostinger, prepare backups dos arquivos que deseja transferir. Em seguida, configure sua nova conta VPS na Hostinger com o AdminBolt e use as ferramentas de migração para importar seus dados.

Assim que a migração for concluída com sucesso, execute um teste para verificar se tudo funciona conforme o esperado. Por fim, aponte seu nome de domínio para o novo endereço IP e pronto!

Posso hospedar vários sites no AdminBolt?

Claro. O AdminBolt foi projetado especificamente para hospedar vários sites em uma única instância de servidor. Você pode criar contas de hospedagem ilimitadas, cada uma com seus próprios sites, e-mails, bancos de dados e acesso FTP. O painel oferece suporte ao isolamento de recursos, para que um site com alto tráfego não prejudique o desempenho dos demais. No entanto, quando os recursos do servidor se tornarem insuficientes, você precisará atualizar seu plano de hospedagem VPS para manter o desempenho ideal e a velocidade máxima.

Quais opções de suporte estão disponíveis para hospedagem VPS da AdminBolt?

Oferecemos um Assistente de IA em todas as nossas soluções de hospedagem VPS, para que você possa encontrar facilmente respostas para suas perguntas sem precisar navegar por dezenas de fóruns.

Mas se você gosta de ler, também pode explorar nossa vasta biblioteca de Tutoriais de VPS e artigos da base de conhecimento. Prefere assistir? Confira a Hostinger Academy; temos diversos tutoriais em vídeo fáceis de seguir sobre gerenciamento de servidores virtuais privados.

A AdminBolt também mantém seu próprio portal de documentação, fórum da comunidade e servidor Discord, onde você pode obter ajuda da equipe da AdminBolt e de outros usuários.

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