Hospedagem VPS AdminBolt

Sim, com certeza. O AdminBolt inclui uma ferramenta integrada de conversão para cPanel que simplifica a migração de servidores baseados em cPanel, permitindo que você transfira arquivos do site, bancos de dados, contas de e-mail e configurações de DNS.

Antes de migrar seu site para o VPS da Hostinger, prepare backups dos arquivos que deseja transferir. Em seguida, configure sua nova conta VPS na Hostinger com o AdminBolt e use as ferramentas de migração para importar seus dados.

Assim que a migração for concluída com sucesso, execute um teste para verificar se tudo funciona conforme o esperado. Por fim, aponte seu nome de domínio para o novo endereço IP e pronto!