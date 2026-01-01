Verwandeln Sie Ihr WhatsApp mithilfe von KI in ein CRM-System.

Behandeln Sie Ihre Kontakte wie Geschäftskontakte. Verbinden Sie Ihr WhatsApp-Konto. Verwalten Sie Leads. Schließen Sie Verkäufe ab.
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Verwandeln Sie Ihr WhatsApp mithilfe von KI in ein CRM-System.

So erstellen Sie ein WhatsApp-CRM für Ihr Unternehmen

01

Beschreiben Sie Ihre Idee oder wählen Sie eine Vorlage aus

Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell, und KI erstellt ein passendes CRM-System. Alternativ können Sie direkt eine unserer professionell gestalteten Vorlagen nutzen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.
02

Verbinde WhatsApp mit deinem CRM.

Mit nur wenigen Klicks wird Ihr WhatsApp über die Twilio-Integration mit Ihrem CRM verbunden.
03

Passen Sie Ihr CRM an

Gestalten Sie Ihr CRM einzigartig für Ihr Unternehmen. Chatten Sie einfach mit einer KI, um Design und Inhalte anzupassen und die Seiten zu personalisieren.

Wähle eine Vorlage. Mach sie zu deiner.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Alles, was Sie zum Aufbau Ihres CRM benötigen – an einem Ort

Erstellen und besitzen Sie ein CRM-System, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist

Erstellen und besitzen Sie ein CRM-System, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist

Beschreiben Sie Ihre Geschäftsprozesse, und Horizons entwickelt ein CRM-System, das exakt auf Ihren Workflow abgestimmt ist – Ihre Pipeline, Ihre Labels, Ihr Follow-up-Rhythmus. Kein IT-Team erforderlich.

Vollständige Datenhoheit

Im Gegensatz zu WhatsApp oder Social-Media-Shops bietet Ihnen eine Horizons-basierte Website die volle Kontrolle über Ihre Kundendaten und schützt Sie vor Änderungen der Plattformrichtlinien oder Kontosperrungen.

Eingebaute KI

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe und Antworten und halten Sie Ihr Unternehmen auch im Schlaf am Laufen.

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage

Sie müssen Ihr CRM nicht von Grund auf neu erstellen. Vorlagen bieten Ihnen einen schnellen Einstieg mit vorgefertigten komplexen Setups, App-Strukturen und Workflows.

Professionelle Infrastruktur

Professionelles Hosting, eigene Domain und geschäftliche E-Mail an einem Ort – alles, was Sie brauchen, um Vertrauen bei Ihrer Zielgruppe aufzubauen.

Schau dir unser Schritt-für-Schritt-Tutorial an

Folgen Sie unserer Videoanleitung oder Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Sie in wenigen Minuten von der Idee zum Live-Projekt gelangen:
Wie man ein WhatsApp-CRM mit KI erstellt

Wie man ein WhatsApp-CRM mit KI erstellt

Tutorial
Video

Sind Sie bereit, Ihre einzigartige Projektidee in die Realität umzusetzen?

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WhatsApp CRM FAQs

Hier finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen, die uns zur Erstellung eines WhatsApp-CRM-Systems gestellt werden.

What is a WhatsApp CRM?

Ein WhatsApp-CRM ist ein Tool, mit dem Sie Kundenbeziehungen direkt über WhatsApp verwalten können. Anstatt den Überblick über Konversationen zu verlieren, können Sie Kontakte organisieren, Leads durch den Vertriebsprozess verfolgen und Abschlüsse erzielen – alles an einem Ort. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRMs erreicht es Ihre Kunden dort, wo sie sich ohnehin aufhalten: auf WhatsApp.

Was kann ich mit meinem WhatsApp-CRM machen?

Mit einem WhatsApp-CRM können Sie Ihre Kontakte organisieren und verwalten, Leads über eine visuelle Vertriebspipeline verfolgen, Nachrichten automatisieren und Zahlungen akzeptieren – alles direkt über WhatsApp. Dank KI lässt es sich zudem ohne Programmierkenntnisse an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen.

Benötige ich Programmierkenntnisse, um ein WhatsApp-CRM mit KI zu entwickeln?

Keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit der Hostinger Horizons Vibe Coding-Plattform können Sie Ihr eigenes WhatsApp-CRM erstellen, indem Sie einfach mit der KI chatten oder eine vorgefertigte Vorlage verwenden und diese in Ihrer eigenen Sprache anpassen – Code, Design und Inhalte werden automatisch für Sie erstellt.

Wie erstelle ich ein WhatsApp-CRM mit Hostinger Horizons?

With Hostinger Horizons, creating a WhatsApp CRM app is easy. Here’s how you can do it in a few steps:

  • Use our AI app builder or one of our pre-made templates to start building for free.
  • Customize everything to your business needs by chatting with AI – this is what's known as vibe coding: no technical skills, just your ideas in plain language.
  • Choose a plan to unlock more prompts and publish your CRM in one click.
  • Connect your WhatsApp to your CRM with a Twilio integration.

You can also follow our guide on how to create a CRM for sales or browse our video tutorials.

Wie lange dauert die Einrichtung eines WhatsApp-CRM?

Es kommt darauf an, wie viel Sie anpassen möchten. Mit einer vorgefertigten Vorlage können Sie in wenigen Minuten loslegen. Wenn Sie jedoch jedes Detail auf Ihr Unternehmen zuschneiden möchten, kann es etwas länger dauern. Hostinger Horizons gestaltet den Prozess in jedem Fall so schnell und intuitiv wie möglich – chatten Sie einfach mit der KI, und sie erledigt den Rest.

Kann ich das CRM an meine spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen?

Ja – mit Hostinger Horizons können Sie alles individuell anpassen. Beschreiben Sie einfach Ihre Anforderungen in Ihren eigenen Worten, und die KI passt Design, Inhalte und Funktionen automatisch an. Ob Sie eine spezifische Vertriebspipeline, benutzerdefinierte Kontaktfelder oder ein einzigartiges Layout benötigen – Sie können die Einstellungen im Gespräch so lange verfeinern, bis sie perfekt zu Ihrem Unternehmen passen.

Ist Hostinger Horizons kostenlos nutzbar?

Hostinger Horizons is not free, but you can try it before committing to a plan. Check out our detailed guide on how to get started and make the most of it.

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