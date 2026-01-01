Erstellen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten KI-Tools – keine Einrichtung, kein Aufwand

Mit bereits in Horizons integrierter KI können Sie Ihre eigenen KI-Tools erstellen – zur Nutzung, zum Verkauf oder zum Teilen.
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Erstellen Sie Ihre eigenen maßgeschneiderten KI-Tools – keine Einrichtung, kein Aufwand

Von lustigen Nebenprojekten zu nützlichen Tools

Entwickeln Sie eigene Tools, sparen Sie bei Abonnements oder schaffen Sie etwas, das Ihre Nutzer lieben – und dafür bezahlen werden. Hier sind nur ein paar Ideen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Textwerkzeuge

Textwerkzeuge

Erstellen Sie Apps, die lesen, schreiben und antworten. Von Chatbots, die Kundenfragen rund um die Uhr bearbeiten, bis hin zu Assistenten, die Benutzern helfen, Anschreiben zu verfassen, Reisen zu planen oder das perfekte Rezept zu finden.

Bildwerkzeuge

Erstellen Sie Apps, die visuelle Inhalte transformieren und generieren. Lassen Sie Benutzer Fotos in Illustrationen verwandeln, benutzerdefinierte Avatare gestalten, Raumumgestaltungen visualisieren oder Produkt-Mockups erstellen – keine Designkenntnisse erforderlich.

Dienstprogramme

Entwickeln Sie intelligente Tools, die Ihren Benutzern Zeit sparen. Denken Sie an KI-gestützte Lead-Formulare, Lebenslauf-Prüfer, Budget-Berater oder Trainingsplaner – praktische Apps, die jedes Mal echten Mehrwert liefern.

Spaß & virale Tools

Entwickle Tools, die man einfach teilen muss. Persönlichkeitstests, KI-Tarot-Leser, Promi-Doppelgänger-Finder, Gute-Nacht-Geschichten-Generatoren – macht Spaß zu benutzen, noch mehr Spaß zu teilen.

Alles, was Sie zum Erstellen von KI-gestützten Tools benötigen

KI, die bereits da ist

Kein Drittanbieter-Konto oder separate Abrechnung – KI ist in Horizons integriert – öffnen Sie einfach Ihr Projekt und nutzen Sie es.

Erstellen durch Chatten, nicht Codieren

Beschreiben Sie in einfacher Sprache, was Sie möchten, und Horizons erstellt es für Sie. Keine Programmierung, keine technische Einrichtung – nur Ihre Idee und ein Gespräch.

Ihre Idee setzt die Grenzen, nicht die Technik

Chatbots, persönliche KI-Assistenten, Bildgeneratoren, Schreibwerkzeuge, Empfehlungssysteme – was immer Sie sich vorstellen können, Horizons hat die KI, um es zu ermöglichen.

Integrierte Sicherheit

Teilen Sie Ihr Projekt als Vorlage und erhalten Sie 20 % Provision, jedes Mal, wenn jemand es nutzt, um eine eigene App zu starten und seinen ersten Horizons-Plan erwirbt.

So funktioniert's

01

Öffnen Sie Ihr Horizons-Projekt

Melden Sie sich bei Horizons an und starten Sie ein neues Projekt – oder wählen Sie eine unserer KI-bereiten Vorlagen, um schnell loszulegen.
02

Erstellen, anpassen und testen

Beschreiben Sie, was Ihre App tun soll, bearbeiten Sie es, bis es genau richtig ist, und testen Sie es live – alles, ohne Horizons zu verlassen.
03

Veröffentlichen und teilen

Wenn Sie bereit sind, veröffentlichen Sie. Ihr KI-gestütztes Tool ist live und bereit für Benutzer – Sie können die Kreditauslastung jederzeit über Ihr Dashboard verfolgen.

Finden Sie Ihre Vorlage

Vorgefertigte Vorlagen

Alle Vorlagen
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Was Nutzer über Hostinger Horizons sagen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihr erstes KI-gestütztes Tool zu entwickeln?

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FAQs zur Erstellung benutzerdefinierter KI-Tools

Hier sind die Antworten auf einige der häufigsten Fragen, die wir zum Erstellen von KI-gestützten Tools mit Horizons erhalten.

Wie kann ich meine eigenen KI-Tools erstellen?

Öffnen Sie einfach Ihr Horizons-Projekt und beginnen Sie zu chatten – beschreiben Sie in einfacher Sprache, was Sie erstellen möchten, und die Horizons KI wird es zum Leben erwecken. Eine nahtlose generative KI-Integration ist bereits in Ihr Projekt integriert, sodass keine Drittanbieter-Konten, keine Modellauswahl und keine separate Abrechnung erforderlich sind. Sie können Prompts verwenden, um alles anzupassen, und Texte manuell bearbeiten oder Bilder aktualisieren, wann immer Sie möchten, ohne Credits auszugeben. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf Veröffentlichen – Hosting und Domain sind bereits in Ihrem Plan enthalten.

Erfahren Sie mehr in unserer Horizons Integrierte KI-Übersicht.

Wer kann Horizons nutzen, um benutzerdefinierte KI-Tools zu erstellen?

Die KI-Funktionen von Horizons sind für jeden mit einer Idee gemacht – keine Programmierkenntnisse erforderlich. Egal, ob Sie ein Kleinunternehmer sind, der benutzerdefinierte KI-Tools erstellen möchte, anstatt für Drittanbieterlösungen zu bezahlen, ein Creator, der sein Publikum mit einer KI-gestützten App monetarisieren möchte, oder ein Experte – wie ein Fitnesstrainer oder Ernährungsberater –, der sein Wissen in ein Tool verpacken möchte, das er an Kunden verkaufen kann, Horizons macht es möglich.

Wenn Sie beschreiben können, was Sie bauen möchten, können Sie es auch bauen. Und wenn Sie Inspiration suchen oder einfach nur einen Vorsprung haben möchten, durchsuchen Sie unsere vorgefertigten Vorlagen, um eine zu finden, die zu Ihrer Idee passt.

Welche Arten von KI-Funktionen kann ich zu meiner App hinzufügen?

Horizons unterstützt Textgenerierung und -analyse sowie Bildgenerierung und -analyse (PNG, WebP, JPEG). Sie können diese nutzen, um Ihre eigenen KI-Chatbots, persönlichen KI-Assistenten, Schreibwerkzeuge, Bildkonverter, Empfehlungs-Engines und vieles mehr zu erstellen.

Ist die Nutzung von Horizons kostenlos?

Sie können Horizons kostenlos nutzen. Ihr Plan beinhaltet KI-Credits, um sofort mit dem Erstellen und Experimentieren zu beginnen. Sobald Sie Ihre kostenlosen Credits aufgebraucht haben, können Sie jederzeit aufladen, um weiter zu bauen und die KI-Funktionen in Ihrer veröffentlichten App oder Website zu nutzen. Keine unerwarteten Kosten, keine versteckten Gebühren – Sie haben immer die Kontrolle darüber, was Sie ausgeben.

Wie funktionieren KI-Credits?

KI-Guthaben ermöglichen zwei Dinge: den Aufbau Ihrer Website oder einer App (1 Nachricht = 1 Guthaben) und die KI-Funktionen innerhalb Ihres veröffentlichten Webprojekts. Für die Nutzung von KI-Funktionen innerhalb Ihrer Website oder Web-App verwenden wir anteilige Guthaben – was bedeutet, dass Ihre Guthaben nur dann weiterreichen, wenn Ihre Benutzer mit Ihrem KI-Tool interagieren.

Kann ich sehen, wie viele KI-Guthaben meine App verbraucht hat?

Ja. Ihr KI-Credit-Nutzungs-Dashboard zeigt eine Aufschlüsselung der Credits, die für die Erstellung und Bearbeitung verwendet wurden, sowie der Credits, die von den KI-Funktionen Ihrer App verbraucht wurden – so wissen Sie immer genau, wohin Ihre Credits fließen.

Benötige ich Programmierkenntnisse, um den Horizons KI-Tools-Baukasten zu verwenden?

Überhaupt nicht. Horizons ist für jeden konzipiert – von nicht-technischen Machern bis hin zu erfahrenen Entwicklern. Wenn Sie beschreiben können, was Sie erstellen möchten, kann Horizons Ihnen dabei helfen, es zu erstellen.

Kann ich mit der Entwicklung von KI-Tools beginnen, wenn ich bereits einen Plan habe, den ich früher gekauft habe?

Ja – wenn Sie zuvor ein Projekt mit AI App Builder oder eine Website mit Horizons „vibe-codiert“ haben, ist die integrierte KI-Funktion bereits ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Plan enthalten. Öffnen Sie einfach ein bestehendes Projekt oder starten Sie ein neues, laden Sie Ihre KI-Guthaben auf, und schon können Sie loslegen.

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