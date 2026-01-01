Make your web apps and websites smarter with built-in AI

Add interactive AI features – chatbots, image generators, smart assistants – directly into your web app or website. No ChatGPT account, no extra billing, no technical setup needed. Just describe what you want, and it's live within minutes.

Keine Kreditkarte erforderlich.

Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use

With Horizons, AI isn't something you add to your web app or website — it's already built into your project. It's always on, always ready — no sign-ups, no tools to install, no extra setup required.
Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use
Integrierte KI

AI for your web apps and websites, without the complexity

In Sekunden einrichten

Beschreiben Sie die gewünschte KI-Funktion in einfacher Sprache – Horizons erstellt sie und verbindet die KI sofort. Keine Integrationen von Drittanbietern, keine manuelle Einrichtung.

Ein Abonnement – alles inklusive

KI-Credits sind in Ihrem Horizons-Plan enthalten. Keine separate Abrechnung, keine unerwarteten Kosten. Alles, was Sie brauchen, ist bereits enthalten.

Ihre KI-Nutzung an einem Ort verfolgen

Behalten Sie jederzeit den Überblick – verfolgen Sie genau, wie Ihre KI-Credits im Horizons-Dashboard genutzt werden. Alles an einem Ort, ohne externe Plattformen.

Unzählige KI-Funktionen – eine einfache Beschreibung

From customer support chatbots and image generators to personalised assistants and quiz tools – if you can describe it, Horizons can build it into your web app or website.

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

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Erste-Schritte-Anleitung

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Ihre Eingabeaufforderungen verbessern

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Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

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