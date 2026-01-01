Alojamiento para windsurf

Construye con Windsurf, aloja en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
Anfitrión de windsurf

Precios claros para cada proyecto de windsurf.

Implementa las aplicaciones que desarrolles con Windsurf en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
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Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
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Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
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Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
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Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
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100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Envía lo que construyas en Windsurf, más rápido.

Lleva las apps que creas en Windsurf desde el prototipo local hasta el despliegue en producción sin modificar tu flujo de trabajo. Sube tu código al hosting Node.js de Hostinger y tu proyecto se ejecutará con el entorno de ejecución, compilación y configuración necesarios para funcionar de la misma manera en producción. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura gestionada con disponibilidad garantizada y capacidad para gestionar el tráfico a medida que crece. Dedica menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar el producto que has creado.
Anfitrión de windsurf

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento para windsurfistas

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Windsurf.
El alojamiento en Windsurf consiste en desplegar las aplicaciones Node.js que creaste en Windsurf en un servidor en producción donde los usuarios pueden acceder a ellas. Esto es importante porque Windsurf es la herramienta de desarrollo, mientras que el alojamiento es el entorno de producción donde se ejecuta la aplicación.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, el entorno de ejecución de Node.js, las actualizaciones y la administración de procesos. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas del servidor se gestionan automáticamente, para que pueda concentrarse en la aplicación desarrollada con Windsurf en lugar de en la administración del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, autoriza el acceso al repositorio privado y despliega la rama que desees. Puedes mantener el repositorio privado y seguir utilizando la función push-to-deploy.
Cada plan tiene límites de recursos, por lo que si tu aplicación los supera, el rendimiento podría verse afectado y quizás necesites actualizarlo. No cobramos cargos adicionales por exceso de uso, pero te recomendamos elegir un plan que se ajuste al tráfico y las necesidades de tiempo de ejecución previstos.
Sube tu proyecto a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si vienes de otro servidor, actualiza las variables de entorno y la configuración de la base de datos antes de cambiar el tráfico.

Protejemos tu privacidad

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