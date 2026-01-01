Alojamiento de Vuejs

Implementa aplicaciones Vue.js en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento de Vue.js

Precios de alojamiento web sencillos para Vue.js, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Vue.js con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Si no te convence, nuestra garantía de reembolso de 30 días te cubre las espaldas.
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
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Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para la forma en que Vue.js escala

Implementa tu aplicación Vue.js en un servidor Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y tu proyecto se ejecutará en un entorno optimizado para el renderizado del lado del servidor, las llamadas a la API y el proceso de compilación que tu stack requiere. Una vez en producción, el alojamiento no te interferirá, con un tiempo de actividad fiable y capacidad para gestionar el tráfico a medida que tu aplicación crezca. Disfrutarás de una transición más sencilla del desarrollo a la producción, con menos trabajo de gestión de servidores.
alojamiento de Vue.js

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Vue.js

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Vue.js.
El alojamiento de Vue.js es un entorno de producción para desplegar y ejecutar aplicaciones Vue, permitiendo así que los usuarios accedan a ellas desde la web. Esto es importante porque, una vez que tu aplicación Vue.js sale del entorno de desarrollo local, necesitas un entorno de ejecución Node.js, gestión de procesos de la aplicación e infraestructura estable.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node.js, las actualizaciones de seguridad y la supervisión de procesos. Con nuestro alojamiento Vue.js, nos encargamos de esas tareas de infraestructura y ejecución, para que pueda centrarse en la aplicación en lugar de en la administración del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Las actualizaciones de los nuevos push se pueden desplegar del mismo modo que con los repositorios públicos.
El tráfico está incluido hasta los límites de tu plan. Si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar a un plan superior; no cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico.
Sube la aplicación a un repositorio Git, conéctala a Hostinger e implementa la rama principal. Si tu aplicación ya se ejecuta en otro lugar, puedes migrar primero el código y la configuración del entorno, y luego actualizar el DNS cuando estés listo.

Protejemos tu privacidad

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