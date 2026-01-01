Diseñado para la forma en que Vue.js escala

Implementa tu aplicación Vue.js en un servidor Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y tu proyecto se ejecutará en un entorno optimizado para el renderizado del lado del servidor, las llamadas a la API y el proceso de compilación que tu stack requiere. Una vez en producción, el alojamiento no te interferirá, con un tiempo de actividad fiable y capacidad para gestionar el tráfico a medida que tu aplicación crezca. Disfrutarás de una transición más sencilla del desarrollo a la producción, con menos trabajo de gestión de servidores.