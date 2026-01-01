Alojamiento de invitados

Implementa aplicaciones creadas con Vite en minutos.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento de vite

Precios sencillos para el alojamiento web de Vite

Implementa las aplicaciones que desarrolles con Vite en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Business
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Cloud Startup
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Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para aplicaciones con tecnología Vite.

Aloja tu aplicación creada con Vite en un servidor Node.js con una configuración que se integra perfectamente con tu flujo de trabajo actual. Sube tu proyecto, ejecuta la compilación y sirve la aplicación generada sin necesidad de configuraciones adicionales. Tu sitio web se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para un rendimiento constante y una disponibilidad fiable, por lo que seguirá gestionando el tráfico a medida que tu proyecto crezca. Esto te ofrece una transición más sencilla del desarrollo local a la producción, con menos trabajo de gestión de servidores.
alojamiento de vite

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre alojamiento Vite

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento web de Vite.
El alojamiento de Vite implica desplegar la aplicación creada con Vite en un entorno Node.js en producción para que los usuarios puedan acceder a ella en línea. Esto es importante porque Vite es una herramienta de compilación, no el entorno de ejecución de producción, por lo que aún se necesita alojamiento para la aplicación compilada y cualquier backend del que dependa.
Con el alojamiento VPS tradicional, usted mismo gestiona el sistema operativo del servidor, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con nuestro alojamiento Node.js, la plataforma se encarga de la capa del servidor para que pueda centrarse en la aplicación en lugar de en el mantenimiento.
Sí. Puedes conectar tu cuenta de GitHub, otorgar acceso al repositorio privado e implementar desde la rama que elijas. De esta forma, podrás implementar las actualizaciones desde GitHub sin necesidad de subirlas manualmente.
Existen límites de recursos, por lo que si tu aplicación supera la capacidad del plan, tendrás que actualizarlo. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico, pero un uso elevado y sostenido puede requerir más recursos.
Conecta el repositorio Git de tu aplicación Vite o sube el proyecto compilado y, a continuación, configura la versión de Node.js y las variables de entorno necesarias. Si estás migrando desde otro proveedor de alojamiento, redirige tu dominio a Hostinger y vuelve a desplegar la aplicación allí.

Protejemos tu privacidad

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