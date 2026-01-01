Alojamiento V0.dev

Implementa aplicaciones creadas con vO.dev en minutos.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
Alojamiento v0.dev

Un precio mensual, sin cargos ocultos.

Implementa tu aplicación vO.dev con total confianza en el alojamiento fiable de Vercel. Obtén un rendimiento rápido, una infraestructura segura y el soporte que necesitas para desarrollar sin preocupaciones, todo ello respaldado por nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Desde el prototipo de vO.dev hasta el sitio web en producción, rápido.

Lleva los proyectos que creas con vO.dev del prototipo a la producción sin necesidad de modificar tu infraestructura. El alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una forma sencilla de implementar la aplicación basada en tus maquetas de interfaz de usuario, de modo que tu código pasa de las pruebas locales a un entorno en producción con una configuración mínima. Una vez en línea, tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para Node.js, con escalado y disponibilidad gestionados automáticamente. Dedicas menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar el producto que tus usuarios realmente ven.
Alojamiento v0.dev

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
Empezar
Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento V0.dev

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de V0.dev.
El alojamiento v0.dev es una configuración para desplegar aplicaciones creadas con v0.dev en Vercel. Ofrece despliegue gestionado, escalado automático y flujos de trabajo sencillos basados en Git.
El alojamiento VPS te proporciona un servidor virtual que tú mismo gestionas. El alojamiento v0.dev en Vercel es totalmente gestionado, por lo que no tienes que preocuparte por la configuración, las actualizaciones ni el escalado del servidor.
Sí. Puedes conectar un repositorio privado de GitHub e implementarlo de forma segura a través de Vercel. El acceso se mantiene controlado mediante los permisos de tu proveedor de Git.
Los planes de Vercel incluyen límites de uso para el ancho de banda, el tiempo de compilación y la ejecución sin servidor. Si los supera, se le facturará el uso adicional según su plan.
Sí. En la mayoría de los casos, puedes conectar tu repositorio, revisar las variables de entorno e implementar. Si es necesario, puedes cambiar tu dominio y actualizar el DNS después de la configuración.

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.