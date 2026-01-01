Alojamiento en Typedream

Implementa aplicaciones creadas con Typedream en minutos.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento de Typedream

Precios sencillos para el alojamiento de Typedream

Implementa las aplicaciones y sitios web que crees con Typedream en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Business
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Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Desde la creación en Typedream hasta la publicación del sitio web

Lleva tus sitios web creados con Typedream del prototipo a producción sin un proceso de implementación complicado. Sube el código de tu aplicación a tu proyecto de Typedream y el alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una configuración sencilla para ejecutarla con el entorno de ejecución y el enrutamiento necesarios. Una vez en producción, tu proyecto se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para mantener la estabilidad a medida que aumenta el tráfico. Te ahorras preocupaciones por el mantenimiento del servidor y tienes la tranquilidad de que tu aplicación puede gestionar usuarios reales sin trabajo adicional de operaciones.
alojamiento de Typedream

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Typedream

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento web de Typedream.
El alojamiento de Typedream implica desplegar la aplicación o el sitio web Node.js que creaste con Typedream en un entorno de servidor en vivo. Esto es importante porque tu proyecto necesita un entorno de ejecución, acceso a la red y disponibilidad fuera de tu máquina local antes de que los usuarios puedan acceder a él.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas del servidor se gestionan automáticamente, por lo que el alojamiento de Typedream es más sencillo de ejecutar y mantener.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que quieras usar. Las actualizaciones de esa rama se podrán desplegar sin necesidad de hacer público el repositorio.
Los planes incluyen límites de recursos específicos, y si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar a un plan superior. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico, pero tu aplicación podría verse limitada si excede los recursos del plan.
Sube tu proyecto a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si estás migrando desde otro servidor, configura tu aplicación para que utilice las mismas variables de entorno y ajustes de compilación, y luego cambia el tráfico tras verificar el despliegue.

Protejemos tu privacidad

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