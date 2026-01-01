Alojamiento de Sveltekit

Implementa aplicaciones SvelteKit en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
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Alojamiento de Sveltekit

Planes de alojamiento SvelteKit claros, sin cargos ocultos.

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Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
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2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
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CDN interna global
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Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
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Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para la forma en que SvelteKit escala

Implementa tu aplicación SvelteKit en un alojamiento Node.js sin trabajo adicional. Sube tu código y Hostinger se encarga de la compilación y la parte del servidor de tu proyecto, garantizando que tus rutas, endpoints y páginas renderizadas funcionen correctamente. Tu aplicación permanece en una infraestructura administrada diseñada para Node.js, con la confiabilidad y la capacidad necesarias para gestionar el crecimiento sin necesidad de un mantenimiento constante del servidor. Esto te ofrece un camino más sencillo desde el desarrollo local hasta la producción, y más tiempo para centrarte en las funcionalidades que ven tus usuarios.
Alojamiento de Sveltekit

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Sveltekit

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Sveltekit.
El alojamiento de SvelteKit implica ejecutar tu aplicación SvelteKit en un servidor que pueda ejecutar su entorno de ejecución Node.js y sus rutas del lado del servidor. Esto es importante porque el alojamiento estático por sí solo no es suficiente si tu aplicación utiliza renderizado del lado del servidor (SSR), endpoints o acciones del servidor.
Con un VPS, usted mismo instala y mantiene Node.js, un gestor de procesos, TLS, actualizaciones y seguridad. Con el alojamiento gestionado de SvelteKit, la capa de ejecución se gestiona automáticamente, por lo que usted se encarga de desplegar la aplicación en lugar de administrar el servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Las actualizaciones se pueden desplegar automáticamente al enviar los cambios.
Si tu aplicación supera los recursos incluidos en el plan, es posible que necesites actualizar a un plan superior. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico normales, pero un uso elevado y sostenido requiere más recursos.
Sube tu proyecto a GitHub, conecta el repositorio y despliégalo en Hostinger. Si vienes de otro proveedor de hosting, actualiza las variables de entorno y la configuración del dominio, y luego prueba el renderizado del lado del servidor (SSR) y las rutas tras el primer despliegue.

Protejemos tu privacidad

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