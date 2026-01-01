Alojamiento Svelte

Implementa aplicaciones Svelte en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
Alojamiento elegante

Alojamiento web sencillo y elegante, precios mensuales transparentes.

Aloja tu aplicación Svelte en una infraestructura fiable diseñada para producción. Implementa con confianza, respaldado por nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para la forma en que Svelte realiza los envíos.

Implementa tu aplicación Svelte con una configuración sencilla y sin complicaciones. Sube tu código y el alojamiento Node.js de Hostinger te proporciona el entorno de ejecución que tu proyecto necesita para que las páginas carguen rápidamente y la compilación se ejecute con menos configuración manual. Tu aplicación se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para gestionar el tráfico sin ajustes constantes. Esto significa menos tareas de implementación que supervisar y más tiempo dedicado a lanzar funciones que los usuarios realmente puedan usar.
Alojamiento elegante

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Svelte

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Svelte.
El alojamiento Svelte es una configuración de alojamiento Node.js para desplegar aplicaciones creadas con Svelte en un servidor en producción. Es importante porque tu aplicación necesita un entorno de ejecución, un proceso de compilación y un flujo de trabajo de despliegue para servir páginas y gestionar las actualizaciones de forma fiable en producción.
Con el alojamiento VPS tradicional, usted mismo gestiona el sistema operativo, Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas del servidor se gestionan automáticamente, para que pueda centrarse en su aplicación Svelte y el proceso de despliegue.
Sí. Puedes conectar tu cuenta de GitHub, otorgar acceso al repositorio privado y desplegar desde la rama que elijas. Después, al enviar cambios a esa rama, se activarán actualizaciones como en cualquier otro despliegue basado en Git.
Existen límites en los planes de recursos y tráfico, y si tu aplicación supera estos límites, es posible que necesites actualizar tu plan. No aplicamos cargos adicionales inesperados por exceso de uso, pero un tráfico elevado y sostenido debería corresponder a un plan superior.
Sube la aplicación a un repositorio Git, conéctala a Hostinger y configura los comandos de compilación e inicio desde el panel. Si tu aplicación ya se ejecuta localmente, la migración generalmente consiste solo en ajustar las variables de entorno y la configuración de implementación.

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