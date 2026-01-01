Diseñado para la forma en que Svelte realiza los envíos.

Implementa tu aplicación Svelte con una configuración sencilla y sin complicaciones. Sube tu código y el alojamiento Node.js de Hostinger te proporciona el entorno de ejecución que tu proyecto necesita para que las páginas carguen rápidamente y la compilación se ejecute con menos configuración manual. Tu aplicación se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para gestionar el tráfico sin ajustes constantes. Esto significa menos tareas de implementación que supervisar y más tiempo dedicado a lanzar funciones que los usuarios realmente puedan usar.