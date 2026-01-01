Alojamiento de libros de cuentos

Implementa aplicaciones creadas con Storybook en minutos.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
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30 días de garantía de devolución
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Aloja tus aplicaciones Storybook con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días.
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
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Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
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Ilimitado sitios web
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Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Envío de proyectos construidos por Storybook con facilidad

Implementa tu proyecto Storybook con una configuración que simplifica el flujo de trabajo. Sube tu código y el alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una ruta clara desde las compilaciones locales hasta un sitio de documentación en vivo o un entorno de pruebas de componentes, sin necesidad de configuración adicional del servidor. Tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para la confiabilidad, lo que garantiza actualizaciones predecibles y facilita la gestión de picos de tráfico. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento de la implementación y más tiempo para perfeccionar los componentes de la interfaz de usuario que tu equipo necesita.
alojamiento de cuentos de hadas

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre cómo alojar un libro de cuentos

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Storybook.
El alojamiento de Storybook implica desplegar la aplicación o el sitio web Node.js que creaste con Storybook en un entorno en vivo donde los usuarios puedan acceder a él. Esto es importante porque las vistas previas locales no son suficientes para la producción, las pruebas o para compartir una versión estable con tu equipo.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node, el supervisor de procesos y las actualizaciones. Con nuestro alojamiento Node.js, nos encargamos de todo, para que pueda centrarse en la aplicación basada en Storybook en lugar de en el mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Puedes seguir subiendo actualizaciones a GitHub y volver a desplegar desde el mismo repositorio.
Existen límites en los planes, y si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizarla. No ocultamos cargos adicionales por exceso de uso tras facturaciones sorpresa por solicitud, pero te recomendamos revisar los recursos del plan antes de lanzarlo a gran escala.
Conecta tu repositorio Git existente o sube el proyecto, configura el comando de inicio de Node.js y las variables de entorno, y luego despliega. Si estás migrando desde un entorno local, asegúrate de que la aplicación se ejecute en modo de producción y que se incluyan todos los pasos de compilación.

Protejemos tu privacidad

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