Hosting para Replit

Publicá apps creadas con Replit en minutos

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
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Precios claros, sin cargos sorpresa

Publicá las apps que creás con Replit en un hosting seguro y preparado para producción. Probalo sin miedo, tenés 30 días de garantía de devolución.
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
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Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

De Replit a producción en menos tiempo

Llevá las apps y prototipos que creás en Replit de tu espacio de trabajo a producción sin cambiar tu stack. Subí tu código Node.js a Hostinger y ejecutalo con una configuración que simplifica el deploy, para subir tu proyecto a internet sin configuración adicional ni tareas de servidor. Una vez publicada, tu app corre en infraestructura administrada diseñada para mantenerse estable bajo carga. Tenés alta disponibilidad confiable, margen para escalar y menos tiempo dedicado al mantenimiento de servidores, para enfocarte en el código que importa. Una vez desplegado, tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para mantener la estabilidad bajo carga. Obtendrás un tiempo de actividad fiable, capacidad de escalabilidad y menos tiempo dedicado al mantenimiento de los servidores, para que puedas centrarte en el código que realmente importa.
hosting para replit

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Hosting para Replit: preguntas frecuentes

Encontrá respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de hosting para Replit.
Significa hacer el deploy de la app o el sitio Node.js que creaste en Replit a un servidor de producción al que puedan acceder usuarios reales. Replit es ideal para crear, pero el hosting de producción te da control sobre el uptime, los dominios y el comportamiento del deploy.
Con un VPS, tenés que gestionar el sistema operativo, el entorno de ejecución de Node.js, los parches de seguridad y los procesos. Con el hosting Node.js de Hostinger, la plataforma se encarga del entorno y la infraestructura para que puedas hacer el deploy de tu app sin ocuparte del servidor.
Sí. Conectá tu cuenta de GitHub, da acceso al repositorio privado y hacé el deploy desde la rama que querés ejecutar. Las actualizaciones se pueden implementar desde GitHub sin hacer público el repositorio.
Si tu app supera los límites de tu plan, puede quedar limitada por los recursos disponibles hasta que te pases a uno superior. No hacemos cobros sorpresa por excedentes ante picos de tráfico, pero te conviene siempre tener un plan acorde a los recursos que necesitás.
Subí tu aplicación a GitHub, conectá el repositorio en Hostinger y hacé el deploy. Si te estás mudando desde una máquina local u otro host, asegurate de que tu versión de Node, las variables de entorno y el comando de inicio coincidan con la aplicación antes de cambiar el tráfico.

Protejemos tu privacidad

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