Alojamiento de remixes

Implementa aplicaciones Remix más rápido en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento de remixes

Precios mensuales sencillos, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Remix con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para la producción. Pruébala sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Alojamiento de remixes diseñado para la velocidad

Implementa tu aplicación Remix en un alojamiento Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y tus rutas, cargadores y acciones se ejecutarán en un entorno listo para servidores, diseñado para aplicaciones web full-stack. Tu proyecto permanece en una infraestructura administrada con la disponibilidad y la capacidad de crecimiento que requiere el tráfico de producción. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor y más tiempo para desarrollar funcionalidades para los usuarios.
alojamiento de remixes

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre alojamiento de remixes

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Remix.
El alojamiento de Remix implica desplegar una aplicación Remix en un entorno Node.js que pueda ejecutar su código de servidor y gestionar tráfico real. Esto es importante porque Remix necesita un entorno de ejecución que admita el manejo completo de las solicitudes, no solo el alojamiento de archivos estáticos.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con nuestro alojamiento Remix, nos encargamos de la configuración del servidor y del entorno de ejecución, para que pueda implementar la aplicación sin tener que mantener la máquina.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Los futuros push pueden generar nuevas compilaciones del mismo modo que en los repositorios públicos.
No hay cargos adicionales inesperados. Si tu aplicación supera los límites del plan incluido, tendrás que cambiar a un plan superior o ajustar el uso para que el servicio pueda seguir funcionando dentro de los recursos asignados.
Sube tu proyecto Remix a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si estás migrando desde otro servidor, conserva el código de la aplicación y las variables de entorno, y luego redirige el tráfico al nuevo despliegue tras realizar las pruebas.

Protejemos tu privacidad

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