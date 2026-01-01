Alojamiento de React Router

Implementa aplicaciones React Router en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento de enrutador React

Precios sencillos para el alojamiento de React Router

Aloja tu aplicación React Router en una infraestructura fiable diseñada para producción. Implementa con confianza y, si no es lo que buscas, nuestra garantía de reembolso de 30 días te cubre las espaldas.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Aplicaciones de React Router que se mantienen rápidas

Implementa tu aplicación React Router con una configuración que se adapte a tu flujo de trabajo actual. Sube tu código a un servidor Node.js y ejecuta tus rutas, cargadores y lógica del servidor sin configuración adicional, facilitando así la transición del desarrollo local a producción. Tu aplicación permanece en una infraestructura gestionada, diseñada para manejar el tráfico y garantizar una conexión fiable. Esto reduce las tareas de implementación y te permite dedicar más tiempo a la interfaz de usuario, el flujo de datos y las mejoras del producto.
alojamiento de enrutador React

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de React Router

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de React Router.
El alojamiento de React Router implica desplegar la aplicación React que utiliza React Router para que pueda ejecutarse en producción y dar servicio a usuarios reales. Esto es importante porque el enrutamiento del lado del cliente requiere un servidor compatible con Node.js que pueda servir la aplicación correctamente tanto al cargar como al actualizar URLs.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node, la configuración de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, nosotros nos encargamos de todo el trabajo del servidor, para que pueda centrarse en la aplicación en lugar de en el mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y luego implementa desde la rama que desees. Puedes obtener actualizaciones desde GitHub sin necesidad de hacer público el repositorio.
Sí, los planes de alojamiento tienen límites de recursos definidos, y si tu aplicación los supera, es posible que necesites actualizar tu plan. No hay cargos adicionales inesperados por picos de tráfico, pero un uso elevado y sostenido puede requerir un plan superior.
Sube la aplicación a GitHub o importa tu repositorio existente, luego conéctala a Hostinger e implementa. Si vienes de otro proveedor de hosting, configura los ajustes de compilación e inicio para que apunten a la aplicación Node.js actual y verifica las variables de entorno antes de publicarla.

Protejemos tu privacidad

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