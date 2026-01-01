Alojamiento Preact

Implementa aplicaciones Preact rápidamente en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento preact

Precios mensuales sencillos, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Preact en una infraestructura fiable diseñada para producción. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas implementarla con total tranquilidad.
Más vendido
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
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100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para la forma en que Preact se adapta a las necesidades de cada usuario.

Implementa tu aplicación Preact en un servidor Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y el entorno de ejecución se encargará de la aplicación para que tus páginas y componentes se carguen tal como los diseñaste, con una ruta sencilla desde el desarrollo local hasta la producción. Tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para mantener la estabilidad a medida que aumenta el tráfico. Esto reduce las preocupaciones de implementación, mejora la confiabilidad diaria y te permite dedicar más tiempo a desarrollar nuevas funcionalidades en lugar de al mantenimiento del servidor.
alojamiento preact

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Preact

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Preact.
El alojamiento de Preact implica desplegar una aplicación Preact en un entorno de producción que pueda ejecutar su compilación Node.js y servirla a los usuarios. Esto es importante porque se necesita un entorno de ejecución estable, un flujo de trabajo de despliegue adecuado y una ruta de escalabilidad viable una vez que la aplicación salga de su máquina local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node.js, las actualizaciones, el gestor de procesos y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas de infraestructura se gestionan automáticamente, para que pueda centrarse en la aplicación Preact en lugar del mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega la rama que desees. Puedes descargar las actualizaciones del repositorio igual que con un proyecto público.
Tu plan tiene límites de recursos, y si tu aplicación los supera, es posible que necesites actualizarlo. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico normales, pero un uso sostenido que exceda los límites de tu plan requiere un plan superior.
Sube tu aplicación a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la compilación. Si estás migrando desde otro proveedor de alojamiento, actualiza las variables de entorno y la configuración del dominio, y luego verifica la aplicación en producción.

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