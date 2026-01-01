Alojamiento de paquetes

Implementa aplicaciones creadas con Parcel más rápido en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento de paquetes

Precios sencillos, sin cargos ocultos.

Aloja tus aplicaciones creadas con Parcel con total confianza en un alojamiento Node.js fiable. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
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Más herramientas y potencial de crecimiento
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Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

El envío de paquetes se realiza más rápido

Lleva el código que empaquetas con Parcel desde compilaciones locales a despliegues en producción sin modificar tu flujo de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger facilita la puesta en producción de tu aplicación, permitiéndote lanzar el proyecto con menos pasos de configuración y despliegue. Una vez en línea, tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para cargas de trabajo Node.js, con disponibilidad y escalabilidad garantizadas a medida que aumenta el tráfico. Dedica menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar el código y las funcionalidades importantes.
alojamiento de paquetes

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de paquetes

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Parcel.
El alojamiento de Parcel consiste en desplegar la aplicación o el sitio web Node.js que creaste con Parcel en un servidor en vivo para que los usuarios puedan acceder a él. Esto es importante porque tu proyecto necesita un entorno de ejecución, gestión de procesos y acceso a la red fuera de tu máquina local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, las actualizaciones del sistema operativo, la versión de Node y la configuración de la implementación. Con nuestro alojamiento Node.js, el entorno se gestiona por usted, para que pueda centrarse en la aplicación en lugar del mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Luego podrás descargar las actualizaciones desde Git, igual que con un repositorio público.
Los planes incluyen límites de recursos definidos, y si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar tu plan para evitar cargos adicionales inesperados. Si el tráfico se vuelve constante o consume muchos recursos, es mejor cambiar a un plan superior antes de que el rendimiento disminuya.
Sube tu proyecto a GitHub o cárgalo desde tu entorno local, luego conecta el repositorio y configura los comandos de compilación e inicio. Si estás migrando desde otro servidor, mantén la misma versión de Node.js y las mismas variables de entorno para simplificar la configuración.

Protejemos tu privacidad

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