Alojamiento Nuxt

Implementa aplicaciones Nuxt en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
Nuxt hosting

Precios de alojamiento Nuxt sencillos, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Nuxt con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para la forma en que Nuxt escala

Implementa tu aplicación Nuxt en el alojamiento Node.js de Hostinger sin configuración adicional. Sube tu código y tu proyecto se ejecutará en un entorno Node.js compatible con renderizado del lado del servidor, rutas API y el flujo de compilación que tu stack requiere. Tu aplicación seguirá siendo fácil de administrar a medida que aumente el tráfico, con la disponibilidad y los recursos necesarios para soportar un uso real. Esto te ofrece una transición directa del desarrollo a la producción, con menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor.
Nuxt hosting

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Nuxt

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Nuxt.
El alojamiento de Nuxt es un entorno de producción para ejecutar aplicaciones Nuxt, que incluye el entorno de ejecución Node.js y la configuración de despliegue necesarios. Esto es importante porque el alojamiento de archivos estáticos por sí solo no cubre la renderización del lado del servidor, las rutas de la API ni otras funcionalidades del servidor que pueda utilizar tu aplicación Nuxt.
Con el alojamiento VPS tradicional, usted mismo gestiona el servidor, las actualizaciones del sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos y la seguridad. Con nuestro alojamiento Nuxt, nos encargamos de esa infraestructura, para que pueda implementar y ejecutar la aplicación sin tener que mantener una pila de servidores completa.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y elige la rama que deseas implementar. Después, podrás implementar actualizaciones a partir de nuevos pushes, igual que con un repositorio público.
El tráfico está limitado por los recursos de tu plan, así que si tu aplicación Nuxt supera dichos recursos, es posible que necesites actualizarlo. No aplicamos cargos adicionales inesperados por exceso de uso, pero un tráfico elevado y sostenido puede requerir un plan superior.
Puedes migrar una aplicación Nuxt subiendo el proyecto a GitHub, conectando el repositorio y desplegándola en Hostinger. Si ya tienes una aplicación en producción en otro lugar, simplemente copia el mismo código fuente y actualiza las variables de entorno o la configuración de compilación según sea necesario.

Protejemos tu privacidad

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