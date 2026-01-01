Hosting Next.js

Implementá apps de Next.js en minutos

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
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Hosting Next.js

Planes de hosting para Next.js con precio mensual fijo y claro

Alojá tu app de Next.js en una infraestructura confiable pensada para producción. Probalo sin miedo, tenemos 30 días de garantía de devolución.
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
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Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para crecer al ritmo de Next.js

Hacé el deploy de tu app de Next.js sin necesidad de ocuparte de la configuración del servidor. Haciendo push de tu código, el hosting para Node.js de Hostinger se ocupa del build, el entorno de ejecución y el enrutamiento para que SSR, ISR y las rutas de API funcionen como corresponde. Tu proyecto también se ejecuta en una infraestructura pensada para un rendimiento estable y un uptime confiable, con margen para manejar más tráfico a medida que crece. Así tenés un camino más simple a producción y dedicás menos tiempo a tareas operativas.
Hosting Next.js

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Hosting Next.js: preguntas frecuentes

Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre hosting Next.js.
El hosting para Next.js es un entorno de producción para ejecutar apps de Next.js con el entorno de ejecución de Node.js, el proceso de build y las funciones del lado del servidor que tu app necesita. Es importante porque los proyectos de Next.js suelen depender de SSR, rutas de API y renderizado dinámico, que el hosting estático por sí solo no puede manejar.
Con un VPS, vos gestionás por tu cuenta el sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones de seguridad y la configuración de deploy. Con nuestro hosting para Node.js, esas tareas del servidor se manejan solas, para que puedas desplegar tu aplicación Next.js sin tener que mantener el stack de servidores.
Sí. Conectá tu cuenta de GitHub, dale acceso al repositorio privado y hacé deploy desde la rama que quieras. Las actualizaciones se pueden obtener de Git igual que con un repositorio público.
Sí, los planes tienen límites de recursos y, si tu app crece y los supera, es posible que tengas que pasarte a un plan superior. No cobramos cargos sorpresa por excedentes ante picos normales de tráfico, pero un uso sostenido que supere la capacidad de tu plan puede requerir un plan más alto.
Hacé push de tu app a un repositorio Git, conectala a Hostinger y hacé el deploy de la rama que quieras ejecutar en producción. Si estás migrando desde otro hosting, podés apuntar tu dominio después del deploy y migrar las variables de entorno y los ajustes de build que necesites.

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