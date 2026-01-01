Hosting Next.js

Diseñado para crecer al ritmo de Next.js

Hacé el deploy de tu app de Next.js sin necesidad de ocuparte de la configuración del servidor. Haciendo push de tu código, el hosting para Node.js de Hostinger se ocupa del build, el entorno de ejecución y el enrutamiento para que SSR, ISR y las rutas de API funcionen como corresponde. Tu proyecto también se ejecuta en una infraestructura pensada para un rendimiento estable y un uptime confiable, con margen para manejar más tráfico a medida que crece. Así tenés un camino más simple a producción y dedicás menos tiempo a tareas operativas.