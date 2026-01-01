Alojamiento en Nestjs

Implementa aplicaciones NestJS en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
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alojamiento de nestjs

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Aloja tus aplicaciones NestJS con total confianza en una infraestructura fiable diseñada para producción. Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días.
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
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Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Alojamiento listo para producción para NestJS

Implementa tu aplicación NestJS con una configuración que se adapta a la forma en que se construyen y distribuyen los proyectos Node.js. Sube tu código y Hostinger se encarga del entorno de ejecución para que los controladores, servicios y API estén listos para funcionar sin necesidad de configuración adicional del servidor. Tu proyecto permanece en una infraestructura diseñada para la confiabilidad, con capacidad para gestionar el tráfico a medida que crece. Esto te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento y más tiempo a implementar las actualizaciones de tu aplicación.
alojamiento de nestjs

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Nestjs

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Nestjs.
El alojamiento de NestJS es el entorno donde se implementa y ejecuta la aplicación NestJS para que pueda recibir tráfico real a través de internet. Es importante porque la aplicación necesita un entorno de ejecución Node.js gestionado, administración de procesos y recursos suficientes para permanecer en línea después de la implementación.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con nuestro alojamiento NestJS, nos encargamos de todo esto, para que pueda implementar la aplicación sin tener que configurar todo el servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y selecciona la rama que deseas implementar. Después, podrás implementar actualizaciones a partir de nuevos pushes, igual que con un repositorio público.
Los planes incluyen límites de recursos, por lo que si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar tu plan en lugar de pagar cargos adicionales inesperados. Si el tráfico aumenta repentinamente, la principal limitación será la capacidad de CPU, memoria y aplicación de tu plan.
Sube tu proyecto NestJS a GitHub o importa el repositorio existente, luego conéctalo a Hostinger y configura el comando de inicio y las variables de entorno. Si vienes de otro proveedor de hosting, copia primero tu configuración y los ajustes de la base de datos, y luego implementa el mismo código fuente aquí.

Protejemos tu privacidad

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