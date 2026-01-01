Hosting para Lovable

Publicá apps creadas con Lovable en minutos

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
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Precios claros, sin cargos ocultos

Publicá las apps que creás con Lovable en infraestructura confiable. Todos los planes tienen 30 días de garantía de devolución, para que puedas probar sin miedo.
Más vendido
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

De Lovable a app online

Llevá lo que creás en Lovable a producción sin configuraciones adicionales. El hosting Node.js de Hostinger le da a tu app un camino simple del prototipo al sitio online, para que puedas subir tu código y poner tu proyecto en marcha con la menor complicación posible. Una vez publicada, tu app se ejecuta en infraestructura gestionada, pensada para ofrecer seguridad y rendimiento estable. Así, dedicás menos tiempo al mantenimiento del servidor y más a lanzar funciones para tus usuarios.
hosting para lovable

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Hosting para Lovable: preguntas frecuentes

Obtén respuestas a las dudas más frecuentes sobre los servicios hosting web para Lovable.
El hosting para Lovable consiste en publicar la app Node.js que creaste con Lovable en un servidor online al que puedan acceder los usuarios. Lovable sirve para crear la app, mientras que el hosting brinda el entorno de ejecución, la disponibilidad y el acceso público que necesita en producción.
Con un VPS, te encargás vos del sistema operativo, el entorno de ejecución Node.js, el administrador de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el hosting Node.js de Hostinger, esas tareas del servidor están resueltas para que puedas enfocarte en la app que creaste en Lovable.
Sí. Conectá tu cuenta de GitHub, da acceso al repositorio privado y publicá la rama que quieras. Después, las actualizaciones de ese repo pueden aplicarse a tu implementación sin hacer público el código.
Sí. Cada plan tiene límites de recursos y, si tu app los supera, es posible que tengas que mejorar el plan. No hacemos cobros sorpresa por excedentes ante picos de tráfico inesperados, pero te conviene elegir un plan que se ajuste al uso previsto.
Subí tu app de Lovable a GitHub, conectá el repositorio a Hostinger y publicala. Si la estás migrando desde otro proveedor, por lo general podés reutilizar la misma base de código y las variables de entorno, para que la puesta en marcha sea más simple.

Protejemos tu privacidad

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