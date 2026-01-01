De Lovable a app online

Llevá lo que creás en Lovable a producción sin configuraciones adicionales. El hosting Node.js de Hostinger le da a tu app un camino simple del prototipo al sitio online, para que puedas subir tu código y poner tu proyecto en marcha con la menor complicación posible. Una vez publicada, tu app se ejecuta en infraestructura gestionada, pensada para ofrecer seguridad y rendimiento estable. Así, dedicás menos tiempo al mantenimiento del servidor y más a lanzar funciones para tus usuarios.