Hosting para Google Antigravity

Publicá apps creadas con Google Antigravity más rápido

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
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Hosting para Google Antigravity con precios simplificados

Publicá las apps que creás con Google Antigravity en un hosting Node.js confiable. Todos los planes tienen 30 días de garantía de devolución para que puedas probar sin miedo.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Business
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Publicá más rápido con flujos de Google Antigravity

Llevá lo que creás en Google Antigravity a producción en un hosting Node.js sin rehacer tu stack. Subí tu código y Hostinger se encarga de configurar el entorno de ejecución para que tu app arranque sin problemas y funcione como esperás. Una vez online, tu proyecto se ejecuta en infraestructura gestionada, creada para ofrecer disponibilidad estable y margen para crecer. Así, tenés un camino de deploy más simple y perdés menos tiempo al mantenimiento del servidor.
hosting para google antigravity

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Hosting para Google Antigravity: preguntas frecuentes

Encontrá respuestas a las dudas comunes sobre hosting para Google Antigravity.
El hosting para Google Antigravity consiste en publicar las apps o sitios Node.js que creás con Google Antigravity en un entorno de servidor online. Es importante porque tu proyecto necesita un entorno de ejecución, conectividad y disponibilidad fuera de tu computadora local para que otras personas puedan usarlo.
Con un VPS, te encargás vos del sistema operativo, la versión de Node.js, el administrador de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el hosting Node.js de Hostinger, esas tareas del servidor están resueltas para que puedas enfocarte en la app que creaste con Google Antigravity.
Sí. Conectá tu cuenta de GitHub, da acceso al repo privado y publicá desde la rama que quieras. Podés mantener el repositorio privado y usar implementaciones basadas en push.
Cada plan tiene límites de recursos, así que si tu app los supera al crecer, es posible que necesites pasar a un plan superior. No cobramos por excedentes ante picos normales de tráfico, pero no te recomendamos un uso sostenido que supere la capacidad de tu plan.
Si tu app está en Git o en otro proveedor, subila a GitHub, conectá el repo y publicala en Hostinger. Si partís de código local, primero subilo a un repositorio y después usá el mismo flujo de publicación con cambios mínimos.

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