Alojamiento en Google AI Studio

Implementa aplicaciones creadas con Google AI Studio en minutos.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento de Google AI Studio

Precios sencillos para el alojamiento de Google AI Studio

Aloja las apps que crees con Google AI Studio en una infraestructura fiable diseñada para producción. Todos los planes incluyen nuestra garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Business
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Dominio gratis por 1 año
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Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
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Backups diarios y a demanda
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Gestión del tráfico mediante bots de IA
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Cloud Startup
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Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

De Google AI Studio a la aplicación en vivo rápidamente

Lleva las aplicaciones y prototipos que creas en Google AI Studio de las pruebas locales a un entorno Node.js en producción sin modificar tu flujo de trabajo. Sube tu código y Hostinger se encarga de la ejecución y el despliegue para que tu proyecto esté listo para usuarios reales con una configuración mínima. Una vez en producción, tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para garantizar una disponibilidad constante y con capacidad de crecimiento a medida que aumenta el tráfico. Dedicas menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a perfeccionar las funcionalidades de las que depende tu plataforma.
alojamiento de Google AI Studio

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
Empezar
Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Google AI Studio

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Google AI Studio.
Esto significa desplegar la aplicación o el sitio web Node.js que creaste con Google AI Studio en un servidor en vivo para que los usuarios puedan acceder a él. Google AI Studio es una herramienta de desarrollo, no algo que se aloje directamente.
Con el alojamiento VPS, usted mismo gestiona el servidor, las actualizaciones del sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas de la plataforma se gestionan automáticamente, para que pueda centrarse en la aplicación que ha desarrollado.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Las actualizaciones se pueden implementar desde Git de la misma manera que con un repositorio público.
Los planes incluyen límites de recursos definidos, y si tu aplicación los supera, puede ralentizarse o necesitar un plan superior. No aplicamos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico normales; si necesitas más capacidad, actualizas tu plan.
Sube la aplicación a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si ya se está ejecutando en otro lugar, puedes usar el mismo código fuente aquí con cambios mínimos, siempre que cumpla con los requisitos de alojamiento de Node.js.

Protejemos tu privacidad

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