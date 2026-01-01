Ship Copilot creó aplicaciones sin fricción.

Toma lo que desarrolles con GitHub Copilot e impleméntalo en un alojamiento Node.js sin configuración adicional. Tu código se entrega como una aplicación o sitio web funcional, con una ruta sencilla desde el desarrollo local hasta la producción. Una vez en producción, tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para aplicaciones Node.js, lo que te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a las actualizaciones. Obtienes la confiabilidad y la capacidad necesarias para mantener tu infraestructura estable a medida que crece el tráfico.