Alojamiento Github copilot

Implementa aplicaciones creadas con GitHub Copilot más rápido.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
Alojamiento GitHub Copilot

Un solo precio, sin cargos ocultos.

Implementa las apps que crees con GitHub Copilot en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen nuestra garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Ship Copilot creó aplicaciones sin fricción.

Toma lo que desarrolles con GitHub Copilot e impleméntalo en un alojamiento Node.js sin configuración adicional. Tu código se entrega como una aplicación o sitio web funcional, con una ruta sencilla desde el desarrollo local hasta la producción. Una vez en producción, tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para aplicaciones Node.js, lo que te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a las actualizaciones. Obtienes la confiabilidad y la capacidad necesarias para mantener tu infraestructura estable a medida que crece el tráfico.
Alojamiento GitHub Copilot

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de GitHub Copilot

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Github Copilot.
Esto significa alojar la aplicación Node.js que creaste con GitHub Copilot para que pueda ejecutarse en producción y dar servicio a usuarios reales. GitHub Copilot te ayuda a escribir el código, pero Hostinger ejecuta la aplicación, gestiona el entorno de ejecución y la mantiene disponible en línea.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la configuración de Node.js, las actualizaciones y la administración de procesos. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas se gestionan automáticamente, por lo que el alojamiento GitHub Copilot se asemeja más a la implementación y ejecución que a la administración completa del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Puedes seguir usando repositorios privados para el control de versiones y enviar actualizaciones con normalidad.
Tu aplicación seguirá funcionando, pero se aplicarán los límites del plan, por lo que un tráfico elevado y sostenido podría requerir una actualización. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico, pero te recomendamos elegir un plan que se ajuste a tu uso previsto.
Sube la aplicación a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliégala. Si la migras desde otro proveedor de alojamiento, actualiza las variables de entorno, la configuración de la base de datos y los registros de dominio, y luego prueba la versión de producción.

Protejemos tu privacidad

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