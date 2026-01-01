Alojamiento Gatsby

Implementa sitios Gatsby en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento de Gatsby

Precios sencillos para el alojamiento de Gatsby

Aloja tu aplicación Gatsby con total confianza en un alojamiento Node.js fiable y diseñado para producción. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para el rendimiento de Gatsby

Implementa tu sitio Gatsby en un alojamiento Node.js sin configuración adicional. Sube tu código y tus páginas estáticas y la lógica de la aplicación se servirán desde un entorno de ejecución listo para proyectos JavaScript modernos. Tu proyecto permanece en una infraestructura administrada, con la disponibilidad y el escalado gestionados automáticamente. Esto significa menos tareas de implementación y más tiempo para crear funcionalidades que tus usuarios puedan ver.
alojamiento de Gatsby

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Gatsby

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Gatsby.
El alojamiento de Gatsby consiste en desplegar una aplicación o sitio web de Gatsby en un entorno de ejecución que sirve el frontend generado y admite los componentes de Node.js que tu proyecto pueda necesitar. Esto es importante porque el alojamiento de producción gestiona el tiempo de actividad, el escalado y el despliegue, por lo que no tienes que ejecutar todo desde tu máquina local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el servidor, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento gestionado de Gatsby, la plataforma se encarga del flujo de ejecución e implementación, para que pueda centrarse en la aplicación en lugar de en la configuración del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que quieras usar. Las actualizaciones se pueden desplegar a partir de futuras confirmaciones de la misma manera que con un repositorio público.
Existen límites en los planes de recursos y tráfico, y si un proyecto los supera, deberá actualizar su plan en lugar de pagar cargos adicionales aleatorios. Consulte los detalles del plan para conocer los límites vigentes antes de lanzar su proyecto a gran escala.
Conecta el proyecto Gatsby desde tu repositorio Git o sube el código fuente de la compilación y despliégalo en Hostinger. Si te estás migrando desde otro proveedor de hosting, actualiza las variables de entorno y la configuración del dominio, y verifica que la compilación y el entorno de ejecución coincidan con tu configuración actual.

Protejemos tu privacidad

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