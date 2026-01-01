Alojamiento de marcos

Implementa proyectos de Framer con un alojamiento más rápido y sencillo.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento de marcos

Alojamiento web sencillo para Framer, un precio claro.

Aloja las aplicaciones y sitios web que crees con Framer en una infraestructura fiable en la que puedes confiar. Todos los planes incluyen nuestra garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Business
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Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Desde ideas de diseño hasta sitios web en funcionamiento.

Convierte tu proyecto de Framer en una aplicación Node.js en producción sin complicaciones de implementación. Sube tu código y Hostinger se encarga de la ejecución y la configuración para que tu sitio o aplicación pase de la compilación local a producción con menos trabajo manual. Tu proyecto se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para garantizar una disponibilidad constante y un rendimiento predecible ante los cambios de tráfico. Esto te ofrece una forma más sencilla de seguir publicando actualizaciones sin tener que dedicar tiempo al mantenimiento del servidor.
alojamiento de marcos

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Framer

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Framer.
El alojamiento con Framer implica desplegar las aplicaciones o sitios web Node.js que creas con Framer en un servidor en producción para que los usuarios puedan acceder a ellos. Esto es importante porque las versiones locales o de vista previa no son alojamiento de producción, y aún necesitas un entorno de ejecución, disponibilidad y una URL pública.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, el entorno de ejecución de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, la gestión del servidor se realiza por usted, para que pueda centrarse en la aplicación creada con Framer en lugar de en el mantenimiento de la infraestructura.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que desees. Después, podrás implementar actualizaciones desde el mismo repositorio sin hacerlo público.
Los planes tienen límites de recursos, y si tu aplicación los supera, es posible que debas actualizar tu plan. No cobramos cargos adicionales inesperados por picos de tráfico normales, pero si el uso prolongado excede los límites del plan, deberás cambiar a un plan superior.
Sube tu proyecto a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliega la rama que desees. Si estás migrando desde otro proveedor de hosting, configura tu dominio para que apunte a la nueva aplicación después del despliegue y verifica las variables de entorno y la configuración de compilación.

Protejemos tu privacidad

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