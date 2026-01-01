Alojamiento Fastify

Implementa aplicaciones Fastify en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
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Precios sencillos de Fastify, sin cargos ocultos.

Aloja tu aplicación Fastify con total confianza en un alojamiento Node.js fiable y diseñado para producción. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
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Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
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Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Alojamiento Fastify sin cuellos de botella

Implementa tu aplicación Fastify con una configuración que simplifica el proceso desde el código hasta la producción. Sube tu proyecto, inicia el entorno de ejecución de Node.js y ejecuta APIs o sitios web sin perder tiempo en configuraciones de servidor personalizadas. Tu aplicación permanece en un alojamiento gestionado diseñado para la fiabilidad, por lo que el crecimiento del tráfico y el mantenimiento rutinario se gestionan con menos trabajo manual. Esto te proporciona un proceso de implementación más limpio y más tiempo para centrarte en las rutas, la lógica y las funcionalidades importantes.
alojamiento fastify

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento web de Fastify

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Fastify.
El alojamiento de Fastify implica ejecutar una aplicación Fastify en un entorno de servidor compatible con Node.js, sus dependencias y el proceso de inicio de la aplicación. Esto es importante porque tu código necesita un lugar donde ejecutarse continuamente, gestionar las solicitudes y permanecer accesible en producción.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, el proxy inverso y las actualizaciones. Con nuestro alojamiento Node.js para Fastify, estas tareas a nivel de servidor se gestionan automáticamente, de modo que usted implementa la aplicación sin tener que administrar la máquina completa.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Luego podrás descargar las actualizaciones desde Git, igual que con un repositorio público.
Los planes incluyen límites de recursos definidos, por lo que si tu aplicación Fastify los supera, es posible que debas actualizar tu plan. No cobramos cargos adicionales por exceso de uso, pero un tráfico sostenido que supere la capacidad de tu plan puede afectar el rendimiento.
Sube tu proyecto Fastify a GitHub o cárgalo, luego conéctalo a Hostinger y configura el comando de inicio y las variables de entorno. Si tu aplicación ya se ejecuta localmente con Node.js, el proceso de implementación suele ser sencillo.

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