Alojamiento Expressjs

Ejecuta aplicaciones Express.js en producción con facilidad

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento expressjs

Alojamiento sencillo con Express.js y precios mensuales claros.

Ejecuta aplicaciones y API de Express.js en una infraestructura fiable, con la seguridad de que cada plan incluye una garantía de devolución de dinero de 30 días.
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Business
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Ejecuta las API de Express.js sin cuellos de botella.

Implementa tus API y aplicaciones web Express.js sin perder tiempo en la configuración del servidor. Sube tu código y nuestro alojamiento Node.js te ofrece una ruta sencilla a producción, para que el enrutamiento, el middleware y la gestión de solicitudes funcionen como tu proyecto espera. Tu aplicación se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para garantizar una disponibilidad constante y un rendimiento predecible. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento y más tiempo para lanzar nuevas funcionalidades, incluso con el aumento del tráfico.
alojamiento expressjs

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

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Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

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Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

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Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Preguntas frecuentes sobre el alojamiento con Expressjs

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Expressjs.
El alojamiento de Express.js es un entorno de ejecución para desplegar y ejecutar aplicaciones Express en un servidor en vivo. Es importante porque tu aplicación necesita Node.js, gestión de procesos y acceso a la red configurados correctamente antes de que los usuarios puedan acceder a ella.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, las actualizaciones de seguridad y el gestor de procesos. Con el alojamiento de Node.js de Hostinger, la configuración del servidor se realiza automáticamente, por lo que el alojamiento de Express.js se centra en su aplicación, no en la administración del servidor.
Sí. Puedes conectar tu cuenta de GitHub, autorizar el acceso al repositorio privado y desplegar desde la rama que prefieras. Las actualizaciones se descargarán automáticamente desde ese repositorio.
Si tu aplicación excede los recursos incluidos en tu plan, el rendimiento puede verse afectado y es posible que necesites actualizarlo. Hostinger no cobra cargos adicionales inesperados por picos de tráfico en el alojamiento de Node.js.
Puedes desplegar desde un repositorio Git o subir tu aplicación, configurar la versión de Node.js y el comando de inicio, y apuntar tu dominio a ella. Si tu aplicación ya se ejecuta localmente, el cambio generalmente solo requiere configuración y despliegue, no una reescritura del código.

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