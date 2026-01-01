Alojamiento en Docusaurus

Implementa sitios de Docusaurus en minutos, no en horas.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
Alojamiento de Docusaurus

Precios sencillos para el alojamiento de Docusaurus

Aloja tu sitio Docusaurus con total confianza en un alojamiento Node.js fiable y diseñado para producción. Todos los planes incluyen nuestra garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo sin riesgos.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Business
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Beneficios de Business

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Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para documentos Docusaurus escalables

Implementa tu sitio Docusaurus en un alojamiento Node.js sin necesidad de configuraciones adicionales. Sube tu aplicación de documentación y Hostinger se encarga de la ejecución para que tu sitio de contenido esté listo para publicar páginas con un flujo de trabajo sencillo y familiar. Tu proyecto también se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para la confiabilidad, lo que te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento del servidor y más tiempo a actualizar el contenido. Esto proporciona a tu equipo un entorno estable para la documentación que puede adaptarse al crecimiento de tu sitio.
Alojamiento de Docusaurus

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Docusaurus

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Docusaurus.
El alojamiento de Docusaurus implica desplegar un sitio web creado con Docusaurus en un entorno Node.js en vivo para que los usuarios puedan acceder a él en línea. Esto es importante porque tu documentación, blog o sitio web de proyecto necesita un entorno de ejecución de servidor y un proceso de despliegue estable, no solo desarrollo local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, el inicio de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger para Docusaurus, la configuración del entorno de ejecución y la implementación se gestionan automáticamente, para que usted pueda centrarse en el sitio web en lugar del mantenimiento del servidor.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que desees. Después, los cambios en esa rama activarán actualizaciones del mismo modo que con un repositorio público.
El tráfico está sujeto a los límites de tu plan de hosting, y si tu sitio Docusaurus supera dichos límites, es posible que necesites actualizarlo. No ocultamos cargos adicionales tras cláusulas ambiguas, así que verifica los límites de tu plan antes de lanzarlo.
Coloca el sitio en un repositorio Git, conéctalo a Hostinger y despliega la rama que contiene tu compilación de producción. Si estás migrando desde otro proveedor de alojamiento, redirige tu dominio después del despliegue y verifica que la configuración de compilación coincida con tu configuración actual.

Protejemos tu privacidad

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