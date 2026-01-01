Alojamiento en Continue.dev

Crea con Continue.dev, implementa tus aplicaciones en Hostinger.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento continue.dev

Un precio mensual, sin cargos ocultos.

Elige el plan que mejor se adapte a tu flujo de trabajo y aloja Continue.dev con total confianza. Disfruta de un rendimiento fiable, una configuración sencilla y nuestra garantía de reembolso de 30 días.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Envía tus creaciones más rápido con Continue.dev

Lleva tus creaciones con Continue.dev del prototipo a producción sin cambiar tu flujo de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger ofrece a tu app una ruta sencilla desde el desarrollo local a un entorno en vivo, para que puedas implementar el proyecto que has estado perfeccionando y seguir trabajando con la tecnología que ya conoces. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para Node.js, con disponibilidad garantizada y capacidad para gestionar un tráfico creciente. Esto significa menos tiempo dedicado a la configuración y el mantenimiento del servidor, y más tiempo para lanzar nuevas funcionalidades y mejorar el producto.
alojamiento continue.dev

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre alojamiento en Continue.dev

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Continue.dev.
El alojamiento de Continue.dev es un entorno gestionado para ejecutar y conectar Continue.dev con tus aplicaciones, herramientas y proveedores de modelos. Te ayuda a implementar más rápido sin tener que encargarte tú mismo de la configuración del servidor, las actualizaciones ni el mantenimiento básico.
Un VPS te da control total del servidor, pero tú te encargas de la configuración, la seguridad, el escalado y las actualizaciones. El alojamiento de Continue.dev es más sencillo: viene preconfigurado para el servicio, así que puedes empezar más rápido con menos trabajo manual.
Sí. El servicio de alojamiento de Continue.dev admite repositorios privados de GitHub, por lo que puedes conectar tu código de forma segura y mantener los proyectos internos protegidos durante la implementación.
Los planes pueden incluir límites de recursos según el uso. Si tu aplicación necesita más capacidad, puedes actualizar tu plan antes de alcanzar los límites y evitar así cargos adicionales inesperados.
La configuración es sencilla y está diseñada para usuarios técnicos. Si vienes de otro servidor, puedes migrar tu proyecto conectando tu repositorio, configurando tu entorno y desplegándolo en pocos pasos.

Protejemos tu privacidad

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