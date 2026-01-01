Hosting para Claude Code

Publicá apps creadas con Claude Code en minutos

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
hosting para claude code

Hosting para Claude Code con precios simplificados

Publicá las apps que creás con Claude Code en un hosting seguro y confiable. Todos los planes tienen 30 días de garantía de devolución, para que puedas probar sin miedo.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Business
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3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

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GRATIS
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Certificados SSL gestionados
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Integración con GitHub con deploys automáticos
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Backups diarios y a demanda
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Gestión del tráfico mediante bots de IA
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Cloud Startup
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Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Pasá tus proyectos de Claude Code a producción más rápido

Llevá las apps y prototipos que creás con Claude Code del entorno local a producción sin cambiar tu flujo de trabajo. Podés subir tu proyecto de Node.js y Hostinger se encarga del entorno de ejecución y el deploy, para que tu app esté lista para recibir usuarios sin tener que configurar nada extra. Una vez online, tu proyecto corre en infraestructura administrada, pensada para ofrecer buena disponibilidad y espacio para crecer. Así dedicás menos tiempo a mantener servidores y más a mejorar el código y las funciones que ya publicaste.
hosting para Claude Code

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
Empezar
Implementación local, alcance mundial

Hosting para Claude Code: preguntas frecuentes

Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre hosting para Claude Code.
El hosting para Claude Code consiste en publicar en un servidor online las apps Node.js que creás con Claude Code, para que otras personas puedan usarlas. Generar código no es lo mismo que alojarlo en producción, por eso sigue siendo necesario un entorno de ejecución, gestión de procesos y acceso de red.
Con un VPS, gestionás por tu cuenta el sistema operativo, Node.js, las actualizaciones y los procesos de la app. Con el hosting Node.js de Hostinger para Claude Code, la plataforma se ocupa de la infraestructura del servidor para que vos puedas enfocarte en la app y el flujo de deploy y liberarte de tener que administrar el sistema.
Sí. Conectá tu cuenta de GitHub, da acceso al repositorio privado y publicá desde la rama que elijas. Las actualizaciones se pueden traer desde el mismo repositorio sin hacer público el código.
Tu plan tiene límites de recursos fijos, y si el tráfico supera esos límites, la app puede ralentizarse o requerir un plan más grande. No hacemos cobros sorpresa por excedente de tráfico, pero te recomendamos actualizar antes de que una carga alta y sostenida afecte el rendimiento.
Subí el proyecto a GitHub, conectá el repositorio y hacé el deploy en Hostinger. Si migrás desde otro proveedor de hosting, actualizá las variables de entorno y la configuración del dominio. Después del primer deploy, testeá la app.

Protejemos tu privacidad

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