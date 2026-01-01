Alojamiento Bolt
Implementa aplicaciones creadas con Bolt.new en minutos.
Precios sencillos, sin cargos ocultos.
Beneficios de Business
Todo lo del plan Business, más:
Beneficios de Business
Todo lo del plan Business, más:
De Bolt.new idea a aplicación en funcionamiento.
Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto
1. Conectá tu proyecto
Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.
2. Deploy al instante
Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad
3. Gestioná y escalá
Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.
Ubicación de servidor recomendada:
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