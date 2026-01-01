Alojamiento Bolt

Implementa aplicaciones creadas con Bolt.new en minutos.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
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Precios sencillos, sin cargos ocultos.

Implementa las aplicaciones que desarrolles con Bolt.new en un alojamiento web fiable y de confianza. Todos los planes incluyen una garantía de reembolso de 30 días, para que puedas probarlo con total tranquilidad.
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Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
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Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
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Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
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Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

De Bolt.new idea a aplicación en funcionamiento.

Lleva la app o el sitio web que creaste en Bolt.new desde el prototipo hasta la producción sin cambiar tu flujo de trabajo. El alojamiento Node.js de Hostinger te ofrece una forma sencilla de implementar tu proyecto, para que puedas pasar del código generado a una app en vivo con una configuración mínima. Una vez en producción, tu app se ejecuta en una infraestructura administrada diseñada para Node.js, con la disponibilidad y la escalabilidad gestionadas automáticamente. Esto significa menos tiempo dedicado al mantenimiento del servidor y más tiempo para perfeccionar el producto que tus usuarios ven.
alojamiento de pernos

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre el alojamiento de Bolt

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Bolt.
Esto implica desplegar la aplicación Node.js que creaste en Bolt.new en un servidor en producción para que los usuarios reales puedan acceder a ella. De esta forma, tu proyecto contará con un entorno de ejecución estable, una infraestructura gestionada y una URL pública, en lugar de permanecer como un prototipo local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, el gestor de procesos, las actualizaciones de seguridad y el proxy inverso. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, estas tareas del servidor se gestionan automáticamente, para que pueda centrarse en la aplicación desarrollada con Bolt.new.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, otorga acceso al repositorio privado y despliega la rama que desees. Luego, podrás enviar actualizaciones a través de Git como con cualquier otro proyecto conectado.
Existen límites en los planes de recursos y tráfico, y si tu aplicación supera estos límites, es posible que necesites actualizar tu plan. No aplicamos cargos adicionales inesperados por exceso de uso, pero un tráfico elevado y sostenido debería corresponder a un plan superior.
Sube el proyecto a GitHub, conecta el repositorio en Hostinger y despliégalo en un servidor Node.js. Si vienes de otro proveedor de hosting, normalmente puedes mantener el mismo código y solo ajustar las variables de entorno, los comandos de compilación o la configuración de inicio.

Protejemos tu privacidad

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