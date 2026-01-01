Hosting para Base44

Publicá apps creadas con Base44 en minutos

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
hosting para base44

Hosting para Base44 con precios simplificados

Publicá las apps que creás con Base44 en un hosting confiable. Todos los planes incluyen 30 días de garantía de devolución, para que puedas probar sin miedo.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
Ver todas las funciones

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

De una idea en Base44 a una app online, rápido

Llevá las apps y prototipos que creás con Base44 a producción sin cambiar tu forma de trabajar. El hosting Node.js de Hostinger te ofrece un camino simple hacia producción, para que tu proyecto pueda salir del entorno local y pasar a una configuración lista para usuarios reales. Una vez en funcionamiento, tu app se gestiona en infraestructura administrada, con la disponibilidad y el escalado a cargo de Hostinger. Así, podés dedicar menos tiempo a tareas del servidor y más a mejorar funciones, corregir errores y lanzar actualizaciones.
hosting para base44

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
Empezar
Implementación local, alcance mundial

Hosting para Base44: preguntas frecuentes

Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre los servicios de hosting para Base44.
Significa publicar la app Node.js que creaste con Base44 en un servidor online para que los usuarios puedan acceder. El hosting para Base44 es importante porque tu app necesita un entorno de ejecución de producción, una URL pública e infraestructura gestionada fuera de tu computadora local.
Con un VPS, te tenés que encargar del sistema operativo, la versión de Node.js, el administrador de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el hosting Node.js de Hostinger, esas tareas del servidor están resueltas para que puedas enfocarte en la app que creaste con Base44.
Sí. Conectá tu cuenta de GitHub, da acceso al repositorio privado y publicá desde la rama que quieras usar. Después, podés implementar las actualizaciones desde el mismo repo a medida que subís cambios.
Si tu app supera los recursos incluidos, el rendimiento puede verse afectado y quizás necesites un plan superior. No cobramos por excedentes en el hosting Node.js, pero te recomendamos revisar los límites de tu plan antes del lanzamiento si esperás picos de tráfico.
Publicá la app desde tu repositorio de GitHub o subí los archivos del proyecto. Después, configurá las variables de entorno y el comando de inicio en Hostinger. Si la estás migrando desde otro proveedor, apuntá tu dominio a la nueva app después de verificar que todo funcione.

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