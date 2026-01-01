Alojamiento Angular

Implementa aplicaciones Angular con alojamiento Node.js que se adapta a tus necesidades.

Dominio gratis por 1 año
Email profesional gratis por 1 año
SSL gestionados gratuitos
desdeARS5.399/mes
Empezar ya
30 días de garantía de devolución
alojamiento Angular

Precios sencillos para el alojamiento de Angular

Aloja tu aplicación Angular en una infraestructura fiable diseñada para producción. Si no se ajusta a tus necesidades, nuestra garantía de reembolso de 30 días te ofrece total tranquilidad.
Más vendido
78% off
Business
Más herramientas y potencial de crecimiento
ARS24.999
ARS5.399/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 259.152 (precio regular: ARS 1.199.952). Se renueva a ARS 21.999/mes.
5 apps web
50 sitios web
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 casillas por sitio web – gratis por 1 año

Beneficios de Business

Conector incluido
GRATIS
Construye con Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Dominio gratis por 1 año
Certificados SSL gestionados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración con GitHub con deploys automáticos
Deploys basados en IDE
NUEVO
Backups diarios y a demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
71% off
Cloud Startup
20 veces más potencia con hosting cloud
ARS56.299
ARS16.099/mes
Elegir plan
Obtené 48 meses por ARS 772.752 (precio regular: ARS 2.702.352). Se renueva a ARS 52.299/mes.
10 apps web
NUEVO
Ilimitado sitios web
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
Ilimitado casillas por sitio web – gratis por 1 año

Todo lo del plan Business, más:

Acceso a soporte prioritario 24/7
Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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Obtené más control y estabilidad con una IP dedicada
Manejá picos de tráfico con un boost de potencia por 1 semana o 1 mes
Mejor rendimiento de base de datos y límites de conexión más altos
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos. El precio total del plan que se paga por adelantado al momento de la compra comprende la tarifa mensual multiplicada por la cantidad de meses del plan, más los impuestos aplicables.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Diseñado para el rendimiento de las aplicaciones Angular

Implementa tu aplicación Angular en un alojamiento Node.js sin necesidad de configurar servidores adicionales. Sube tu proyecto y Hostinger se encarga del entorno de ejecución y la implementación para que tu sitio web o aplicación se publique con mayor fluidez. Tu aplicación se ejecuta en una infraestructura gestionada diseñada para mantener la fiabilidad ante cambios en el tráfico, lo que te permite dedicar menos tiempo al mantenimiento y más tiempo a lanzar actualizaciones. Esto te ofrece un camino más sencillo desde el código hasta la producción, con un alojamiento que no interfiere en tu trabajo.
alojamiento Angular

Subí tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conectá tu proyecto

1. Conectá tu proyecto

Podés conectar GitHub, subir un ZIP o hacer deploy desde un asistente de código con IA. Detectamos tu framework automáticamente, nos ocupamos de los comandos de build y queda todo listo para lanzar.

2. Deploy al instante

2. Deploy al instante

Lanzá tu app web en segundos, nos ocupamos de los servidores, la seguridad y la escalabilidad

3. Gestioná y escalá

3. Gestioná y escalá

Mantené el control y escalá sin miedo. Podés monitorear el rendimiento, conectar dominios y volver a hacer deploy automáticamente.

Ver planes

Ubicación de servidor recomendada:

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Implementación local, alcance mundial

Elegí una ubicación de servidor o CDN cercana a tu audiencia para optimizar la velocidad de carga. Tenemos data centers y CDN en todo el mundo: América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Sudáfrica y Australia.
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Implementación local, alcance mundial

Preguntas frecuentes sobre alojamiento de Angular

Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los servicios de alojamiento de Angular.
El alojamiento de Angular es el entorno de producción donde la aplicación o el sitio web que creaste con Node.js y Angular se ejecuta para usuarios reales. Es importante porque necesitas un servidor que pueda gestionar el despliegue, las dependencias en tiempo de ejecución, el enrutamiento y la disponibilidad fuera de tu máquina local.
Con un VPS, usted mismo gestiona el sistema operativo, la versión de Node.js, la administración de procesos, las actualizaciones y la seguridad. Con el alojamiento Node.js de Hostinger, la plataforma se encarga de la capa del servidor para que pueda implementar su aplicación Angular sin tener que mantener toda la máquina.
Sí. Conecta tu cuenta de GitHub, autoriza el acceso al repositorio privado y despliega desde la rama que prefieras. Podrás descargar las actualizaciones desde el mismo repositorio privado después de cada envío.
Si el tráfico supera los límites de tu plan, las solicitudes podrían restringirse o el rendimiento podría degradarse hasta que actualices tu plan. Hostinger no oculta esto con facturación por exceso de consumo poco clara; la capacidad está vinculada al plan que elijas.
Sube tu proyecto a GitHub o importa el código existente, luego conecta el repositorio en Hostinger y despliega la aplicación. Si migras desde otro proveedor de hosting, configura tu dominio para que apunte a la nueva aplicación después del despliegue y verifica las variables de entorno y la configuración de compilación.

Protejemos tu privacidad

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