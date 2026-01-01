Hostinger Mail vs Zoho Mail

Compare Hostinger y Zoho de un vistazo para encontrar el servicio de alojamiento de correo electrĆ³nico empresarial adecuado para sus necesidades.
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ĀæPor quĆ© elegir Hostinger Mail?

Un buen correo electrĆ³nico no tiene por quĆ© ser complicado ni caro. AquĆ­ es donde Hostinger marca la diferencia.

Valor que realmente tiene sentido

Una bandeja de entrada profesional no deberĆ­a costar una fortuna. Hostinger Business Email te ofrece una direcciĆ³n personalizada, seguridad sĆ³lida y espacio para crecer, sin aumentos de precio inesperados.

Listo y funcionando en minutos.

Sin complicaciones tĆ©cnicas. Tanto si tu dominio estĆ” alojado en Hostinger como si no, activar tu bandeja de entrada solo requiere unos pocos clics, y tu primer correo electrĆ³nico profesional estarĆ” listo para enviarse.

Lo esencial, todo cubierto

Filtrado de spam, autenticaciĆ³n de correo electrĆ³nico, acceso mĆ³vil y herramientas de escritura con IA: todo integrado. AsĆ­ podrĆ”s centrarte en tu negocio, no en tu bandeja de entrada.

ComparaciĆ³n directa

Compara precios y caracterĆ­sticas de un vistazo.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Precio inicial por buzĆ³n*

Starts at ARS 1.099/mes
$1/mes

Dominio gratuito

Yes
No

Almacenamiento por buzĆ³n

10 GB - 50 GB
5 GB - 100 GB

Alias de correo electrĆ³nico

Hasta 30
Hasta 30

Reglas de reenvĆ­o

Yes
Yes

Respuestas automĆ”ticas

Yes
Yes

ProtecciĆ³n contra spam y virus

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Vea quiĆ©n abriĆ³ sus correos electrĆ³nicos.

Todos los planes
No

Interacciones por correo electrĆ³nico

Yes
No

caracterĆ­sticas de IA

SĆ­, asistente de IA, redacciĆ³n con IA, bĆŗsqueda inteligente y resĆŗmenes.
SĆ­, asistente de IA

Correo electrĆ³nico de agencia

Yes
No

Soporte al cliente

Chat en vivo 24/7
Correo electrĆ³nico 24/7; chat en planes pagados

PuntuaciĆ³n de reseĆ±as en Trustpilot

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
Empezar

*Fecha de comparaciĆ³n: 1 de junio de 2026.

Descubre por quĆ© mĆ”s de 5 millones de propietarios de sitios web eligen Hostinger.

No se fĆ­en solo de nuestra palabra: aquĆ­ les mostramos lo que dicen las personas que han utilizado los servicios de correo electrĆ³nico empresarial de Hostinger sobre su experiencia.

Simos

Review provider

Llevo mĆ”s de un aĆ±o usando Hostinger y estoy realmente impresionado. Si bien su profesionalismo es evidente, su servicio de correo electrĆ³nico es sencillamente fantĆ”stico: fiable, fĆ”cil de configurar y perfecto para la comunicaciĆ³n profesional.

Bob Stewart

Review provider

El servicio de Hostinger tiene lo que necesito para correo electrĆ³nico y dominio, con las funciones adecuadas y a un precio justo. Otros servicios de alojamiento web afirman ser los mejores, pero te abruman con complejidad y marketing.

OASK Publishers

Review provider

He estado usando los servicios de correo electrĆ³nico de Hostinger para la comunicaciĆ³n empresarial y, en general, la experiencia ha sido fluida y confiable. El proceso de configuraciĆ³n fue sencillo y conectar correos electrĆ³nicos con dominios personalizados fue fĆ”cil, incluso sin conocimientos tĆ©cnicos avanzados.

Adquiera su plan de correo electrĆ³nico empresarial con tecnologĆ­a de IA.

30 dĆ­as de garantĆ­a de devoluciĆ³n

CancelĆ” cuando quieras

Soporte 24/7

Plan de 48 meses
78% off
Starter
Ideal para: emprendedores
ARS4.899
ARS1.099/mes
Elegir plan
Precio por casilla, por un plazo de 48 meses. Se renueva a ARS 2.499/mes por 48 meses.
1 casilla de email
5 GB de almacenamiento por casilla
5 reglas de reenvĆ­o
5 alias de email

Beneficios:

Mail con IA
MĆ”s vendido
70% off
Standard
Ideal para: pymes listas para crecer
ARS6.899
ARS2.099/mes
Elegir plan
Precio por casilla, por un plazo de 48 meses. Se renueva a ARS 4.099/mes por 48 meses.
1 casilla de email
20 GB de almacenamiento por casilla
20 reglas de reenvĆ­o
10 alias de email

Beneficios:

BuscĆ”, respondĆ©, resumĆ­ y escribĆ­, todo con herramientas de IA, ilimitado
MirĆ” quiĆ©n abriĆ³ tus emails
Respuestas de mail inteligentes con IA
Respuestas automĆ”ticas
Mail con IA
67% off
Premium
Ideal para: equipos en crecimiento
ARS10.099
ARS3.299/mes
Elegir plan
Precio por casilla, por un plazo de 48 meses. Se renueva a ARS 5.699/mes por 48 meses.
1 casilla de email
50 GB de almacenamiento por casilla
50 reglas de reenvĆ­o
30 alias de email

Beneficios:

Dominio gratis por 1 aĆ±o
SeguĆ­ los clics en los links y las aperturas de archivos
BuscĆ”, respondĆ©, resumĆ­ y escribĆ­, todo con herramientas de IA, ilimitado
MirĆ” quiĆ©n abriĆ³ tus emails
Respuestas automĆ”ticas
Mail con IA
78% off
Starter
Ideal para: emprendedores
ARS4.899
ARS1.099/mes
Elegir plan
Precio por casilla, por un plazo de 48 meses. Se renueva a ARS 2.499/mes por 48 meses.
1 casilla de email
5 GB de almacenamiento por casilla
5 reglas de reenvĆ­o
5 alias de email

Beneficios:

Mail con IA
MĆ”s vendido
70% off
Standard
Ideal para: pymes listas para crecer
ARS6.899
ARS2.099/mes
Elegir plan
Precio por casilla, por un plazo de 48 meses. Se renueva a ARS 4.099/mes por 48 meses.
1 casilla de email
20 GB de almacenamiento por casilla
20 reglas de reenvĆ­o
10 alias de email

Beneficios:

BuscĆ”, respondĆ©, resumĆ­ y escribĆ­, todo con herramientas de IA, ilimitado
MirĆ” quiĆ©n abriĆ³ tus emails
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Mail con IA
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Premium
Ideal para: equipos en crecimiento
ARS10.099
ARS3.299/mes
Elegir plan
Precio por casilla, por un plazo de 48 meses. Se renueva a ARS 5.699/mes por 48 meses.
1 casilla de email
50 GB de almacenamiento por casilla
50 reglas de reenvĆ­o
30 alias de email

Beneficios:

Dominio gratis por 1 aĆ±o
SeguĆ­ los clics en los links y las aperturas de archivos
BuscĆ”, respondĆ©, resumĆ­ y escribĆ­, todo con herramientas de IA, ilimitado
MirĆ” quiĆ©n abriĆ³ tus emails
Respuestas automĆ”ticas
Mail con IA

Todos los planes incluyen todo lo que necesitĆ”s y mĆ”s

ProtecciĆ³n contra spam, virus y phishing
AccedĆ© al correo electrĆ³nico desde cualquier app o dispositivo
SeguĆ­ toda tu actividad con registros de auditorĆ­a
Tus datos seguros con cifrado de extremo a extremo
MigrĆ” tus emails fĆ”cilmente
ConfigurĆ” respuestas automĆ”ticas para cuando no estĆ©s
ReenviĆ” emails a cualquier otra direcciĆ³n
RecibĆ­ tambiĆ©n los mails enviados a direcciones mal escritas
Webmail rĆ”pido, claro y fĆ”cil de usar
ProtecciĆ³n contra spam, virus y phishing
AccedĆ© al correo electrĆ³nico desde cualquier app o dispositivo
SeguĆ­ toda tu actividad con registros de auditorĆ­a
Tus datos seguros con cifrado de extremo a extremo
MigrĆ” tus emails fĆ”cilmente
ConfigurĆ” respuestas automĆ”ticas para cuando no estĆ©s
ReenviĆ” emails a cualquier otra direcciĆ³n
RecibĆ­ tambiĆ©n los mails enviados a direcciones mal escritas
Webmail rĆ”pido, claro y fĆ”cil de usar

PodĆ©s pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Lleva tu bandeja de entrada contigo

ĀæTenĆ©s otro proveedor de mail? PodĆ©s importar todos tus mensajes, carpetas y contactos al instante con Kodee, tu asistente con IA.
Migrar buzĆ³n
Lleva tu bandeja de entrada contigo

Hostinger Mail frente a otros proveedores de alojamiento de correo electrĆ³nico

Correo electrĆ³nico de Hostinger vs. Correo electrĆ³nico de GoDaddy

Hostinger vs GoDaddy (hosting)

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