Hosting Webflow

Rýchle nasadenie aplikácií vytvorených pomocou Webflow

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting webflow

Prehľadný hosting Webflow, jedna jednoduchá cena

Hostujte stránky, ktoré vytvoríte s Webflow, na spoľahlivej infraštruktúre s istotou nasadenia a rastu bez pochybností. Každý plán zahŕňa 30-dňovú záruku vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Od návrhov Webflow po živé stránky

Presuňte projekty, ktoré vytvoríte vo Webflow, z prototypu do produkčného prostredia bez dodatočného nastavovania. Hostingerov hosting Node.js poskytuje vašej aplikácii jednoduché miesto na spustenie, takže vlastná logika backendu, API a dynamické funkcie sa nasadzujú bez problémov spolu s frontendom. Po spustení beží váš stack na spravovanej infraštruktúre, ktorá je navrhnutá tak, aby zostala spoľahlivá aj pri rastúcej prevádzke. To znamená menej času na spracovanie práce servera a viac času na vylepšovanie používateľského zážitku.
hosting webflow

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Webflow

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Webflow.
Znamená to nasadenie stránky vytvorenej pomocou Webflow na produkčný server, kde k nej môžu používatelia pristupovať prostredníctvom domény. Je to dôležité, pretože vaša aplikácia potrebuje spravované runtime prostredie Node.js, nielen hosting v čase návrhu, na spracovanie kódu na strane servera a živej prevádzky.
VPS vám poskytuje server s operačným systémom Linux, takže si Node.js, reverzné proxy, správcov procesov a aktualizácie inštalujete a spravujete sami. S hostingom Node.js od Hostinger sa o tieto časti runtime a infraštruktúry staráte vy, takže môžete nasadiť stránku namiesto administrácie servera.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, autorizujte súkromný repozitár a vyberte vetvu, ktorú chcete nasadiť. Následne môžu odoslania do tejto vetvy spustiť nové nasadenia.
Ak prevádzka alebo využitie zdrojov prekročí váš plán, aplikácia sa môže spomaliť alebo dočasne obmedziť, kým neaktualizujete. Hostinger neúčtuje prekvapivé poplatky za prekročenie kapacity za ďalšiu prevádzku v tomto produkte; namiesto toho prejdete na väčší plán, keď potrebujete väčšiu kapacitu.
Nasaďte kód svojej aplikácie z Gitu alebo ho nahrajte z lokálneho prostredia a potom nasmerujte svoju doménu na novú inštanciu Hostingeru. Ak projekt už beží lokálne, pred prepnutím prevádzky sa uistite, že verzia Node.js a premenné prostredia sa zhodujú.

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