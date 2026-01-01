Hosting Vite

Nasaďte aplikácie vytvorené pomocou Vite za pár minút

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting vítaných hostí

Jednoduché ceny za Vite hosting

Nasaďte aplikácie, ktoré vytvoríte pomocou Vite, na spoľahlivý hosting, ktorému môžete dôverovať. Každý plán obsahuje 30-dňovú záruku vrátenia peňazí, takže si ho môžete s istotou vyskúšať.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Vytvorené pre aplikácie s podporou Vite

Hostujte svoju aplikáciu vytvorenú pomocou Vite na hostingu Node.js s nastavením, ktoré sa blíži vášmu existujúcemu pracovnému postupu. Spustite svoj projekt, spustite zostavenie a poskytnite vygenerovanú aplikáciu bez toho, aby vám v tom bránila ďalšia konfigurácia. Vaša stránka beží na spravovanej infraštruktúre navrhnutej pre stabilný výkon a spoľahlivú prevádzku, takže si zabezpečí prevádzku aj pri raste vášho projektu. To vám poskytne jednoduchšiu cestu od lokálneho vývoja k produkcii s menšou záťažou servera.
hosting vítaných hostí

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hostingu Vite

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Vite.
Hosting Vite znamená nasadenie aplikácie vytvorenej pomocou Vite do živého prostredia Node.js, aby k nej používatelia mali prístup online. Je to dôležité, pretože Vite je nástroj na zostavenie, nie produkčné runtime, takže stále potrebujete hosting pre skompilovanú aplikáciu a akýkoľvek backend, od ktorého závisí.
Pri bežnom VPS hostingu si sami spravujete operačný systém servera, verziu Node.js, správcu procesov, aktualizácie a zabezpečenie. Pri našom Node.js hostingu sa platforma stará o serverovú vrstvu, takže sa môžete sústrediť na aplikáciu namiesto údržby.
Áno. Môžete pripojiť svoj účet GitHub, udeliť prístup k súkromnému repozitáru a nasadiť aktualizácie z vami vybranej vetvy. Aktualizácie je potom možné nasadiť z GitHubu bez manuálneho nahrávania.
Existujú obmedzenia zdrojov, takže ak vaša aplikácia prekročí kapacitu plánu, budete musieť prejsť na upgrade. Neúčtujeme prekvapivé poplatky za prekročenie limitu za nárasty návštevnosti, ale dlhodobé vysoké využívanie môže vyžadovať viac zdrojov.
Pripojte repozitár Git pre vašu aplikáciu Vite alebo nahrajte zostavený projekt a potom nastavte požadovanú verziu Node.js a premenné prostredia. Ak sa presúvate z iného hostiteľa, nasmerujte svoju doménu na Hostinger a znova nasaďte aplikáciu tu.

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