Hosting Sveltekit

Nasaďte aplikácie SvelteKit za pár minút, nie hodín

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting sveltekit

Prehľadné hostingové plány SvelteKit, žiadne skryté poplatky

Hostujte svoju aplikáciu SvelteKit s dôverou na spoľahlivej infraštruktúre vybudovanej pre produkčné prostredie. Vyskúšajte si ju bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Vytvorené pre spôsob škálovania SvelteKitu

Nasaďte svoju aplikáciu SvelteKit na hosting Node.js bez nutnosti dodatočnej práce s nasadením. Odošlite svoj kód a Hostinger spustí zostavenie a serverovú časť vášho projektu, takže vaše trasy, koncové body servera a vykreslené stránky sa budú správať podľa očakávaní. Vaša aplikácia zostáva na spravovanej infraštruktúre vybudovanej pre Node.js, so spoľahlivosťou a priestorom na zvládnutie rastu bez neustálej údržby servera. To vám poskytne jednoduchšiu cestu od lokálneho vývoja do produkcie a viac času na sústredenie sa na funkcie, ktoré vaši používatelia vidia.
hosting sveltekit

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Najčastejšie otázky o hostingu Sveltekit

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Sveltekit.
Hosting SvelteKit znamená spúšťanie vašej aplikácie SvelteKit na serveri, ktorý dokáže spúšťať runtime prostredie Node.js a trasy na strane servera. Je to dôležité, pretože samotný statický hosting nestačí, ak vaša aplikácia používa SSR, koncové body alebo akcie servera.
S VPS si Node.js, správcu procesov, TLS, aktualizácie a zabezpečenie inštalujete a spravujete sami. Pri spravovanom hostingu SvelteKit sa o túto vrstvu runtime stará za vás, takže aplikáciu nasadíte vy namiesto správy servera.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte ho z požadovanej vetvy. Aktualizácie je možné nasadiť automaticky pri odosielaní zmien.
Ak vaša aplikácia prekročí limit zahrnutých zdrojov v pláne, možno budete musieť prejsť na väčší plán. Neúčtujeme prekvapivé poplatky za prekročenie limitu za bežné nárasty návštevnosti, ale trvalo vyššie používanie si vyžaduje viac zdrojov.
Odošlite svoj projekt na GitHub, pripojte sa k repozitáru a nasaďte ho na Hostinger. Ak sa sťahujete z iného hostiteľa, aktualizujte premenné prostredia a nastavenia domény a po prvom nasadení otestujte SSR a trasy.

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