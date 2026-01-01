Štíhly hosting

Nasaďte aplikácie Svelte za pár minút, nie hodín

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
štíhly hosting

Jednoduchý hosting Svelte, transparentné mesačné ceny

Hostujte svoju aplikáciu Svelte na spoľahlivej infraštruktúre vybudovanej pre produkčné prostredie. Nasaďte ju s dôverou, s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Vytvorené pre spôsob, akým Svelte loduje

Nasaďte si aplikáciu Svelte s nastavením, ktoré vám neprekáža. Spustite svoj kód a hosting Node.js od Hostinger vám poskytne runtime, ktorý váš projekt potrebuje, aby sa stránky načítavali rýchlo a vaše zostavenie prebiehalo s menším manuálnym nastavovaním. Vaša aplikácia beží na spravovanej infraštruktúre navrhnutej na spracovanie prevádzky bez neustáleho ladenia. To znamená menej úloh nasadenia na sledovanie a viac času stráveného dodávaním funkcií, ktoré môžu používatelia skutočne používať.
štíhly hosting

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Najčastejšie otázky o hostingu Svelte

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Svelte.
Svelte hosting je hostingové nastavenie Node.js na nasadenie aplikácií vytvorených pomocou Svelte na aktívny server. Je to dôležité, pretože vaša aplikácia potrebuje proces runtime, zostavovania a nasadzovania, aby spoľahlivo zobrazovala stránky a spracovávala aktualizácie v produkčnom prostredí.
Pri bežnom VPS hostingu spravujete OS, Node.js, správcu procesov, aktualizácie a zabezpečenie sami. Pri hostingu Node.js od Hostingeru sa tieto úlohy servera riešia za vás, takže sa môžete sústrediť na svoju aplikáciu Svelte a proces nasadzovania.
Áno. Môžete pripojiť svoj účet GitHub, udeliť prístup k súkromnému repozitáru a nasadiť z vetvy, ktorú si vyberiete. Následne môžu odoslania do tejto vetvy spúšťať aktualizácie rovnako ako akékoľvek iné nasadenie založené na Gite.
Existujú limity pre zdroje a prevádzku v rámci plánu a ak vaša aplikácia tieto limity prekročí, možno budete musieť prejsť na vyšší štandard. Pri bežnom používaní neúčtujeme žiadne prekvapivé poplatky za prekročenie limitu, ale trvalo vysoká prevádzka by mala byť prispôsobená väčšiemu plánu.
Preneste aplikáciu do Git repozitára, pripojte ju k Hostingeru a nastavte príkazy na zostavenie a spustenie z panela. Ak vaša aplikácia už beží lokálne, migrácia zvyčajne spočíva len v úprave premenných prostredia a nastavení nasadenia.

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