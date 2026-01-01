Hosting rozprávkových kníh

Nasaďte aplikácie vytvorené pomocou Storybooku v priebehu niekoľkých minút

Doména zadarmo na 1 rok
Bezplatný firemný e-mail na 1 rok
Bezplatné spravované SSL certifikáty
od3,99/mes.
Začať teraz
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hosting rozprávkových kníh

Jedna jednoduchá cena, žiadne skryté poplatky

Hostujte svoje aplikácie Storybook s dôverou na spoľahlivej infraštruktúre vybudovanej pre produkčné prostredie. Vyskúšajte si to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí.
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Najobľúbenejšie
79 % zľava
Business
Viac nástrojov a výkonu pre rast
18,99
3,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 191,52 €: 48 (bežná cena 911,52 €). Obnovenie za 16,99 €/mes.
5 spravovaných webových aplikácií Node.js
50 webové stránky
CPU jadrá: 2
RAM: 3 GB
50 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
5 poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Výhody Businessu

Konektor je súčasťou balenia
ZADARMO
Vytvárať s Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Doména zadarmo na 1 rok
Spravované SSL certifikáty
ZADARMO
Globálna interná CDN
ZADARMO
Integrácia GitHubu s automatickým nasadením
Nasadenia založené na IDE
NOVÉ
Denné zálohovanie a zálohovanie na vyžiadanie
Webová aplikácia Firewall
Riadenie prevádzky pomocou AI botov
Neobmedzená šírka pásma
Spravovaná databáza MySQL
69 % zľava
Cloud Startup
20-krát viac výkonu pre vaše webové stránky s cloud hostingom
25,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Počet mesiacov, ktoré získate za 383,52 €: 48 (bežná cena 1.247,52 €). Obnovenie za 23,99 €/mes.
10 spravovaných webových aplikácií Node.js
NOVÉ
Bez obmedzení webové stránky
CPU jadrá: 4
RAM: 4 GB
100 GB najrýchlejšieho NVMe úložiska na svete
Bez obmedzení poštových schránok na webovú stránku – 1 rok zadarmo

Všetko v Business a navyše:

Využite prioritnú odbornú podporu – 24 hodín denne, 7 dní v týždni
Získajte extra kontrolu a stabilitu s vyhradenou IP adresou
Zvládnite špičkovú premávku so zvýšením výkonu na týždeň/mesiac
Vyšší výkon databázy a limity pripojenia
Zobraziť všetky funkcie

Zobrazená cena je mesačná sadzba bez príslušných daní. Celková cena za balíček, ktorú je nutné zaplatiť vopred, zahŕňa mesačnú sadzbu vynásobenú počtom mesiacov vo vašom balíčku spolu so všetkými príslušnými daňami.

Jednoducho odosielajte projekty vytvorené v štýle Storybook

Nasaďte svoj projekt Storybook s nastavením, ktoré zjednoduší pracovný postup. Spustite svoj kód a hosting Node.js od Hostinger vám poskytne jasnú cestu od lokálnych zostavení k aktívnej stránke s dokumentáciou alebo sandboxu komponentov bez nutnosti dodatočnej konfigurácie servera. Váš projekt beží na spravovanej infraštruktúre vybudovanej pre spoľahlivosť, takže aktualizácie zostávajú predvídateľné a výkyvy v prevádzke sa ľahšie zvládajú. To znamená menej času na údržbu nasadenia a viac času na vylepšovanie komponentov používateľského rozhrania, na ktorých je váš tím závislý.
hosting rozprávkových kníh

Posuňte svoj program. Potom to prevezmeme my.

1. Pripojte svoj projekt

1. Pripojte svoj projekt

Pripojte sa ku GitHubu, nahrajte ZIP súbor alebo ho nasaďte z AI asistenta programovania. Váš framework sa automaticky rozpozná, príkazy na vytvorenie sa spracujú a ste pripravení na odovzdanie.

2. Okamžité nasadenie

2. Okamžité nasadenie

Spustite svoju webovú aplikáciu Node.js za pár sekúnd. Servery, zabezpečenie a škálovanie – o všetko sa postaráme.

3. Spravujte a škálujte

3. Spravujte a škálujte

Majte všetko pod kontrolou a škálujte s istotou. Monitorujte výkon, mapujte domény a automaticky ich znova nasaďte.

Zobraziť balíčky

Odporúčané umiestnenie servera:

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Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Pre zvýšenie rýchlosti načítavania si vyberte umiestnenie servera alebo CDN blízko vášho publika. Máme dátové centrá a CDN po celom svete: v Severnej Amerike, Európe, Ázii, Južnej Amerike, Južnej Afrike a Austrálii.
Začať
Lokálne nasadenie. Globálny dosah.

Často kladené otázky o hosťovaní Storybook

Získajte odpovede na najčastejšie otázky o hostingových službách Storybook.
Hosting Storybooku znamená nasadenie aplikácie Node.js alebo stránky, ktorú ste vytvorili pomocou Storybooku, do živého prostredia, kde k nej majú používatelia prístup. Je to dôležité, pretože lokálne ukážky nestačia na produkciu, testovanie alebo zdieľanie stabilnej verzie s vaším tímom.
S VPS si spravujete server, verziu Node, správcu procesov a aktualizácie sami. S naším Node.js hostingom sa o tieto časti postaráme za vás, takže sa môžete sústrediť na aplikáciu založenú na Storybook namiesto údržby servera.
Áno. Pripojte svoj účet GitHub, udeľte prístup k súkromnému repozitáru a nasaďte z požadovanej vetvy. Môžete naďalej odosielať aktualizácie do GitHubu a znova ich nasadzovať z toho istého repozitára.
Existujú limity plánu a ak ich vaša aplikácia prekročí, možno budete musieť prejsť na upgrade. Poplatky za prekročenie neskrývame za prekvapivú fakturáciu za každú požiadavku, ale pred spustením vo veľkom by ste si mali overiť zdroje plánu.
Pripojte svoje existujúce Git repozitár alebo nahrajte projekt, nastavte príkaz spustenia Node.js a premenné prostredia a potom ho nasaďte. Ak presúvate z lokálneho prostredia, uistite sa, že aplikácia beží v produkčnom režime a že sú zahrnuté všetky kroky zostavenia.

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